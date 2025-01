Por onde anda Liziero, o melhor jogador da Copinha de 2018?

Liziero foi um dos grandes nomes da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018, destacando-se como um meio-campista técnico e versátil. Representando o São Paulo, ele chamou a atenção pelo controle de bola, qualidade nos passes e capacidade de decidir jogos importantes. Sua atuação foi crucial para o desempenho do Tricolor na competição, que é conhecida por revelar talentos para o futebol brasileiro e internacional. O Lance! te conta por onde anda Liziero.

O prêmio de melhor jogador da Copinha foi o ponto de partida para a ascensão de Liziero no futebol profissional. Desde então, ele passou por diferentes clubes, acumulando experiências e mostrando sua habilidade em campos do Brasil e do exterior.

Carreira no São Paulo

Após a Copinha, Liziero foi rapidamente integrado ao elenco principal do São Paulo. No time profissional, ele se consolidou como uma peça importante no meio-campo, sendo utilizado em diversas funções, desde volante até meia avançado. Sua versatilidade foi um trunfo para os treinadores, e ele se destacou em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

No São Paulo, Liziero enfrentou altos e baixos, mas foi reconhecido como um jogador promissor. Ele permaneceu no clube até 2022, quando iniciou um novo capítulo em sua carreira com empréstimos a outras equipes.

Por onde anda Liziero?

Em 2022, Liziero foi emprestado ao Internacional, onde teve um bom desempenho e contribuiu para o meio-campo da equipe gaúcha. No ano seguinte, em 2023, ele seguiu para o Coritiba, onde continuou mostrando sua capacidade de leitura de jogo e qualidade técnica.

Sua primeira experiência internacional aconteceu em 2023, quando foi emprestado ao Yverdon-Sport, da Suíça. A passagem pelo futebol europeu permitiu a Liziero experimentar novos estilos de jogo e se adaptar a diferentes contextos. Em 2024, Liziero retornou ao São Paulo.

Clubes da carreira

2018–2025: São Paulo

2022: → Internacional (empréstimo)

2023: → Coritiba (empréstimo)

2023–2024: → Yverdon-Sport (empréstimo)

Desafios e futuro

Apesar de seu início promissor, Liziero enfrentou desafios ao longo da carreira, incluindo períodos de adaptação em novos clubes e a concorrência por posições. No entanto, ele continua sendo um jogador com grande potencial, e sua experiência acumulada em diferentes equipes e estilos de jogo pode ser um diferencial em sua trajetória.

Com apenas 25 anos, Liziero ainda tem tempo para alcançar novos patamares no futebol, seja voltando ao Brasil ou consolidando-se no cenário europeu. Sua técnica e inteligência tática são qualidades que podem garantir novas oportunidades no futuro.