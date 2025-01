Por onde anda Antony, o melhor jogador da Copinha de 2019?

Antony foi um dos grandes destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, competição onde exibiu talento e personalidade que chamaram a atenção do Brasil. Representando o São Paulo, o atacante se destacou com dribles rápidos, finalizações precisas e uma visão de jogo acima da média. Sua atuação não só ajudou o time a alcançar o troféu do torneio, mas também garantiu a ele o prêmio de melhor jogador da competição. O Lance! te conta por onde anda Antony.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde a sua ascensão na Copinha, Antony trilhou um caminho de sucesso, primeiro no futebol brasileiro e depois no internacional. Hoje, no entanto, ele é uma figura inconstante em um dos maiores clubes da Europa, consolidando-se como um jogador técnico e decisivo.

Ascensão no São Paulo

Após o sucesso na Copinha, Antony foi integrado ao elenco principal do São Paulo em 2018. Ele rapidamente mostrou sua capacidade de competir em alto nível e se tornou uma peça fundamental no ataque tricolor. Sua habilidade no um contra um e sua capacidade de criar jogadas resultaram em gols e assistências importantes.

continua após a publicidade

Antony foi parte de um período de transição do São Paulo, mas mesmo em meio às dificuldades da equipe, o jovem atacante se destacou. Suas atuações no Campeonato Brasileiro e em competições internacionais chamaram a atenção de olheiros europeus.

Por onde anda Antony?

Em 2020, Antony foi vendido ao Ajax, da Holanda, por uma quantia significativa, marcando sua estreia no futebol europeu. No clube holandês, ele rapidamente se adaptou, sendo um dos protagonistas em campanhas de destaque na Eredivisie e na Liga dos Campeões da UEFA.

continua após a publicidade

O bom desempenho no Ajax abriu portas ainda maiores, e, em 2022, Antony foi contratado pelo Manchester United, da Inglaterra, em uma das transferências mais caras de sua carreira. No United, ele reencontrou o técnico Erik ten Hag e continuou a evoluir como jogador, sendo peça-chave no ataque da equipe inglesa. No entanto, nos últimos meses, o atacante caiu de produção e não passou a ser utilizado da mesma forma.

Clubes da carreira

2018–2020: São Paulo

2020–2022: Ajax

2022–: Manchester United

Antony na seleção brasileira

Além do sucesso em clubes, Antony também conquistou espaço na seleção brasileira. Ele foi convocado para diversas competições, incluindo as Eliminatórias da Copa do Mundo e torneios continentais. Sua habilidade de decidir jogos em momentos cruciais o torna uma opção valiosa para o Brasil, consolidando seu status como uma das grandes promessas do país no futebol.

Futuro promissor

A trajetória de Antony reflete sua determinação e talento natural. Apesar da pressão e dos desafios de jogar em clubes de ponta, ele continua a mostrar crescimento e maturidade, sendo considerado um dos principais jogadores brasileiros de sua geração.

Com apenas 23 anos, Antony tem um longo caminho pela frente para alcançar feitos ainda maiores no futebol internacional e continuar representando o Brasil com orgulho.