Por onde anda Geovane Itinga, artilheiro da Copinha de 2016?

Geovane Itinga ganhou destaque ao se sagrar artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016, a Copinha, defendendo o Bahia. Com sua capacidade de finalização e presença de área, o atacante se tornou uma peça fundamental no time da base do Tricolor Baiano. Naquele torneio, Itinga marcou gols decisivos e mostrou potencial para se destacar no cenário do futebol nacional. O Lance! te conta por onde anda Geovane Itinga.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar do brilho na Copinha, a transição para o profissional não foi fácil. O atacante enfrentou dificuldades em se firmar no Bahia, clube que o revelou. A forte concorrência no elenco principal fez com que Itinga fosse emprestado para adquirir experiência e mais tempo de jogo.

Por onde anda Geovane Itinga?

Após sua saída do Bahia, Geovane Itinga acumulou passagens por diversas equipes menores do Brasil. Ele foi emprestado para clubes como Juventus-SC, Brusque e Figueirense, onde teve atuações modestas. Em 2021, continuou sua trajetória em equipes como São Bento e Jacuipense, participando de competições regionais e nacionais.

continua após a publicidade

Nos anos seguintes, o atacante seguiu uma rota de clubes em busca de mais oportunidades. Defendeu as cores do Camboriú, Caldense e Audax, entre outros. Em 2024, Itinga passou pelo Nação-SC e pelo Moto Club-MA, onde buscou se destacar novamente e recuperar a boa fase dos tempos de base.

Persistência e desafios

A trajetória de Geovane Itinga reflete a realidade de muitos jogadores que brilham na base, mas enfrentam dificuldades na transição para o profissional. Apesar das adversidades, ele continua em busca de espaço no futebol brasileiro. Sua dedicação e resiliência são características que o mantêm ativo no cenário esportivo, ainda sonhando em voltar aos holofotes.

continua após a publicidade

Embora esteja longe dos grandes centros do futebol, Itinga permanece determinado a mostrar seu valor e contribuir com suas equipes. Para os fãs que o acompanharam na Copinha de 2016, ele é lembrado como um talento promissor que luta para superar as barreiras em sua carreira profissional.

Clubes da carreira de Geovane Itinga

2020: Bahia

2020: Juventus-SC (empréstimo)

2020: Brusque (empréstimo)

2020: Figueirense (empréstimo)

2021: São Bento (empréstimo)

2021: Jacuipense (empréstimo)

2022: Camboriú

2022: Caldense

2023: Audax

2023: Fluminense-BA

2024: Nação-SC

2024: Moto Club-MA