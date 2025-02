Por onde anda Patrick Kluivert, ex-jogador da Holanda?

Patrick Stephan Kluivert, ex-atacante da seleção holandesa, é lembrado por sua habilidade técnica, faro de gol e participação fundamental em clubes icônicos da Europa, como Ajax e Barcelona. Após encerrar sua carreira como jogador no futebol internacional, Kluivert seguiu uma trajetória de sucesso fora das quatro linhas, consolidando-se como treinador e gestor esportivo. O Lance! te conta por onde anda Patrick Kluivert.

Histórico da carreira de Patrick Kluivert

Nascido em 1 de julho de 1976, em Amsterdã, na Holanda, Kluivert começou sua carreira nas categorias de base do Ajax. Ele ganhou destaque rapidamente e, com apenas 18 anos, marcou o gol do título da Liga dos Campeões da UEFA em 1995, contra o Milan. Seu desempenho no clube holandês abriu caminho para uma transferência para o Milan, mas foi no Barcelona que viveu seu auge, formando uma dupla letal com Rivaldo e conquistando a La Liga em 1999.

Após deixar o Barcelona, Kluivert teve passagens por Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven e Lille antes de se aposentar. Pela seleção holandesa, disputou três Eurocopas e a Copa do Mundo de 1998, onde brilhou e ajudou a equipe a chegar às semifinais. Ele encerrou sua trajetória internacional com 40 gols em 79 jogos, sendo um dos maiores artilheiros da história da Holanda.

Clubes em que jogou

Ajax (1994–1997): 70 jogos, 39 gols Milan (1997–1998): 27 jogos, 6 gols Barcelona (1998–2004): 182 jogos, 90 gols Newcastle United (2004–2005): 25 jogos, 6 gols Valencia (2005–2006): 10 jogos, 1 gol PSV (2006–2007): 16 jogos, 3 gols Lille (2007–2008): 13 jogos, 4 gols

No total, Kluivert acumulou 343 jogos e 149 gols em clubes ao longo de sua carreira profissional.

Legado no futebol

Kluivert é considerado um dos maiores atacantes da Holanda e da Europa. Sua inteligência tática, capacidade de finalização e habilidade em jogadas aéreas o tornaram uma referência. Ele também foi incluído na lista dos 125 maiores jogadores de todos os tempos da FIFA, elaborada por Pelé.

Apesar de algumas polêmicas fora de campo e desafios com lesões, Kluivert deixou um legado de gols decisivos e momentos inesquecíveis para torcedores do Ajax, Barcelona e da seleção holandesa.

Por onde anda Patrick Kluivert?

Após sua aposentadoria, Kluivert seguiu carreira como técnico e dirigente esportivo. Ele já trabalhou como assistente técnico da seleção holandesa e do Camarões, além de ter sido diretor de futebol do Paris Saint-Germain. Também comandou o time sub-19 do Ajax e a seleção de Curaçao.

Em 2025, Kluivert assumiu um novo desafio como técnico da seleção da Indonésia, demonstrando seu compromisso em desenvolver o futebol em diferentes partes do mundo. Sua experiência como jogador de elite e técnico continua a inspirar novas gerações de atletas.