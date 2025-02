Por onde anda Brian Laudrup, ex-jogador da Dinamarca?

Brian Laudrup, nascido em 22 de fevereiro de 1969, em Viena, Áustria, é um dos maiores talentos que o futebol dinamarquês já produziu. Irmão mais novo do lendário Michael Laudrup e filho do ex-jogador Finn Laudrup, Brian construiu uma carreira de destaque no cenário europeu. Atuando como atacante, meia ou ponta, Laudrup marcou época com sua técnica apurada, dribles envolventes e capacidade de decisão nos momentos mais importantes. Ele foi peça fundamental na conquista da Dinamarca na Eurocopa de 1992 e brilhou em clubes como Bayern de Munique, Fiorentina, Milan e Rangers, além de deixar sua marca no futebol inglês e holandês. O Lance! te conta por onde anda Brian Laudrup.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com uma trajetória marcada por conquistas expressivas e atuações memoráveis, Brian Laudrup é lembrado não apenas pelos títulos, mas pelo futebol vistoso que encantou torcedores ao redor do mundo. Atualmente, ele atua como comentarista esportivo e gestor de projetos voltados para jovens atletas.

Clubes Brian Laudrup jogou

Brian Laudrup teve uma carreira brilhante, atuando por alguns dos maiores clubes da Europa. Confira a lista de equipes pelas quais passou:

Brøndby (1986–1989) – Conquistou dois campeonatos dinamarqueses e destacou-se como um dos melhores jovens talentos do país. Bayer Uerdingen (1989–1990) – Transferiu-se para a Bundesliga e rapidamente chamou atenção pela sua habilidade técnica. Bayern de Munique (1990–1992) – Tornou-se um dos principais jogadores da equipe, sendo eleito o melhor jogador estrangeiro da liga alemã. Fiorentina (1992–1994) – Brian Laudrup mudou-se para a Itália, mas enfrentou dificuldades com a equipe que acabou sendo rebaixada. Milan (1993–1994, por empréstimo) – Participou do elenco campeão da Liga dos Campeões da UEFA, mas teve poucas oportunidades devido à regra de estrangeiros na época. Rangers (1994–1998) – Brian Laudrup viveu sua fase mais brilhante, conquistando três títulos do Campeonato Escocês e sendo idolatrado pela torcida. Chelsea (1998) – Teve uma breve passagem pelo clube inglês, mas não se adaptou ao sistema de rotação do elenco. Copenhagen (1998–1999) – Voltou à Dinamarca para jogar pelo maior rival do Brøndby. Ajax (1999–2000) – Encerrou a carreira na tradicional equipe holandesa, onde conquistou o título da Eredivisie.

Legado no futebol

Brian Laudrup foi um dos jogadores mais talentosos de sua geração. Seu drible rápido, visão de jogo e versatilidade tática o tornaram uma peça fundamental por onde passou. Além dos títulos conquistados, sua maior glória foi a participação na histórica campanha da Dinamarca na Euro 1992, onde ajudou seu país a surpreender o mundo e levantar o troféu continental.

continua após a publicidade

Por onde anda Brian Laudrup?

Após sua aposentadoria dos gramados, Brian Laudrup se tornou comentarista esportivo e analista de futebol, trabalhando em diversas redes de televisão, como a Viaplay. Além disso, administra um projeto voltado para a formação de jovens atletas, ajudando a desenvolver novos talentos para o futebol dinamarquês. Seu legado segue vivo, tanto dentro quanto fora dos campos.