Por onde anda Leandro Damião, ex-atacante do Internacional

Leandro Damião foi um dos centroavantes mais promissores da sua geração no futebol brasileiro. Revelado tardiamente para o futebol profissional, encantou o país com gols pelo Internacional, brilhou nas Olimpíadas de Londres e chegou à Seleção Brasileira. Com passagem por grandes clubes do Brasil, Europa e Japão, encerrou sua trajetória com mais de 200 gols na carreira. Após uma longa jornada, anunciou oficialmente sua aposentadoria em 2025. O Lance! te conta por onde anda Leandro Damião.

Por onde anda Leandro Damião?

Desde que pendurou as chuteiras, em abril de 2025, Leandro Damião tem aproveitado a vida ao lado da família, longe dos holofotes. Até o momento, não anunciou nenhum projeto específico ligado ao futebol, como carreira de treinador ou dirigente, mas segue ativo nas redes sociais e em eventos de ex-jogadores.

Com 35 anos, Damião encerrou a carreira após curta passagem pelo Coritiba, clube que defendeu em 2024. A saída precoce do Coxa foi motivada por questões físicas e redução de custos do elenco. Apesar da aposentadoria recente, é possível que o ex-camisa 9 retorne ao futebol em funções extracampo no futuro.

Clubes em que Leandro Damião atuou:

Atlético de Ibirama

Marcílio Dias

Atlético Tubarão

Internacional

Santos

Cruzeiro

Betis (Espanha)

Flamengo

Kawasaki Frontale (Japão)

Coritiba

Ídolo colorado e artilheiro olímpico

Damião explodiu no Internacional em 2010 e logo virou titular e referência do time. Foi campeão da Libertadores (2010), Recopa (2011) e bicampeão gaúcho, além de ter se tornado o 10º maior artilheiro da história do clube com 109 gols. Pela Seleção Brasileira, disputou os Jogos Olímpicos de 2012 e foi artilheiro da competição com 6 gols, conquistando a medalha de prata em Londres.

Carreira internacional e passagem vitoriosa no Japão

Após passagem irregular pelo Santos e empréstimos por Cruzeiro, Betis, Flamengo e Inter, Damião se reinventou no Kawasaki Frontale, do Japão. Lá, viveu grande fase: conquistou cinco títulos nacionais e foi eleito o melhor jogador da J-League em 2021, feito inédito para um estrangeiro em 16 anos. No total, marcou 71 gols em 178 partidas pelo clube japonês.

Aposentadoria e legado

A última camisa vestida foi a do Coritiba, em 2024. Após 16 jogos e apenas três gols, deixou o clube e, meses depois, anunciou sua aposentadoria. Com 220 gols em 550 jogos na carreira, Damião encerra sua trajetória como símbolo de superação e entrega, tendo saído dos campos de várzea para se tornar artilheiro olímpico e ídolo de clubes históricos.

