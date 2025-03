Por onde anda Hidetoshi Nakata, ex-jogador do Japão?

Hidetoshi Nakata é considerado um dos maiores jogadores asiáticos da história do futebol, tendo feito uma brilhante carreira principalmente no futebol europeu. Nascido em Kofu, no Japão, em 22 de janeiro de 1977, Nakata impressionou o mundo do futebol com sua técnica refinada e visão de jogo diferenciada, além de uma personalidade única dentro e fora dos gramados. O Lance! te conta por onde anda Hidetoshi Nakata.

Ao longo de sua carreira, Nakata conquistou diversos prêmios e títulos, sendo o primeiro jogador asiático a ser indicado ao prêmio Ballon d'Or, em 1998 e 1999. Atuou em três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2006) e foi campeão italiano com a Roma na temporada 2000/2001, ajudando decisivamente o clube da capital italiana a conquistar seu terceiro Scudetto da história.

Apesar do sucesso nos gramados, Nakata surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria precoce aos 29 anos, após a Copa do Mundo de 2006. Desde então, tem se dedicado a diversos projetos fora do futebol, principalmente nas áreas de moda, empreendedorismo e filantropia.

Por onde anda Hidetoshi Nakata?

Após pendurar as chuteiras, Hidetoshi Nakata iniciou uma trajetória completamente diferente daquela que o consagrou como jogador. Tornou-se uma personalidade influente no mundo da moda, participando frequentemente de desfiles e eventos internacionais, além de realizar campanhas publicitárias para grandes marcas como Calvin Klein e Nike. Com seu estilo sofisticado, rapidamente se destacou como um ícone fashion no Japão e ao redor do mundo.

Além da moda, Nakata se aventurou no empreendedorismo, destacando-se especialmente na indústria de bebidas. Apaixonado pela cultura japonesa, passou a promover globalmente o sake, bebida tradicional do Japão. Criou sua própria marca de sake e lançou o aplicativo "Sakenomy", com o objetivo de educar consumidores sobre a bebida e suas variedades. Sua intenção é fazer do sake uma bebida tão conhecida e apreciada quanto o vinho, expandindo seu consumo para diferentes tipos de culinária ao redor do mundo.

Ativamente envolvido em causas sociais, Nakata também foi nomeado embaixador global das Olimpíadas Especiais, participando de diversos eventos voltados para inclusão social através do esporte. Sua influência continua forte no Japão, onde é visto como uma referência cultural e esportiva.

Clubes em que jogou

Nakata iniciou sua carreira profissional em 1995, no Bellmare Hiratsuka, atual Shonan Bellmare, do Japão, onde rapidamente chamou a atenção pela sua qualidade técnica. Em 1998, após se destacar na Copa do Mundo da França, transferiu-se para o Perugia, da Itália, onde marcou 10 gols em sua primeira temporada, impressionando pelo bom desempenho.

Em janeiro de 2000, foi contratado pela Roma em uma transferência milionária. Com a equipe da capital italiana, viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira ao ajudar o clube a conquistar o Scudetto da temporada 2000/2001. Em um jogo decisivo contra a Juventus, Nakata entrou no segundo tempo e mudou a história da partida, marcando um gol de longa distância e contribuindo diretamente para o empate que manteve a Roma na liderança do campeonato.

Após o sucesso na Roma, transferiu-se ao Parma, onde conquistou a Coppa Italia em 2002. Passou ainda por Bologna, Fiorentina e encerrou sua carreira profissional no Bolton Wanderers, da Inglaterra, em 2006.

Mesmo tendo encerrado sua carreira ainda jovem, Hidetoshi Nakata deixou um grande legado no futebol internacional, sendo lembrado até hoje por seu estilo único e por abrir caminho para outros jogadores asiáticos na Europa.