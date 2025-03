Por onde anda Damien Duff, ex-jogador da Irlanda?

Damien Duff foi um dos jogadores mais talentosos da geração irlandesa do fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. Com passagem destacada por grandes clubes da Inglaterra como Chelsea, Fulham e Newcastle, ele também brilhou com a camisa da seleção da Irlanda, alcançando a marca de 100 partidas internacionais. Conhecido por sua velocidade, habilidade e comprometimento em campo, Duff construiu uma carreira de respeito no futebol europeu. O Lance! te conta por onde anda Damien Duff.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Hoje, Duff segue ligado ao esporte que o consagrou, mas fora das quatro linhas. Sua nova missão é liderar o Shelbourne, um tradicional clube da Irlanda, onde tem se destacado como técnico pelo estilo direto, disciplinado e pela defesa firme do futebol local frente aos grandes centros europeus.

Por onde anda Damien Duff?

Desde que pendurou as chuteiras em 2015, Damien Duff passou a investir na carreira como treinador. Começou com experiências em comissões técnicas, passando por Shamrock Rovers, Celtic e pelas seleções de base da Irlanda, além de ter integrado a comissão técnica principal da seleção irlandesa entre 2020 e 2021.

continua após a publicidade

Em novembro de 2021, Duff assumiu o comando técnico do Shelbourne FC. Em pouco tempo, demonstrou seu talento também à beira do campo, levando o clube a uma final de Copa da Irlanda logo na primeira temporada. Em 2024, alcançou seu maior feito como treinador ao conquistar o título da League of Ireland Premier Division, encerrando um jejum de 18 anos do clube. A campanha é considerada histórica e colocou Duff definitivamente entre os grandes nomes do futebol irlandês também fora das quatro linhas.

Além dos resultados esportivos, Duff se destaca por sua postura autêntica e pelas opiniões firmes em defesa da valorização do futebol local. Ele critica com frequência a forma como clubes britânicos subestimam o potencial do futebol irlandês e luta por maior respeito e investimento no esporte em seu país.

continua após a publicidade

Clubes em que Damien Duff jogou

Damien Duff teve uma carreira de 19 anos como jogador profissional, com passagens marcantes por clubes da Inglaterra, Austrália e Irlanda.

Blackburn Rovers (1996–2003)

Revelado pelo Blackburn Rovers, Duff estreou no time principal em 1996. Mesmo jovem, conquistou rapidamente espaço e destaque, sendo um dos principais nomes na campanha do título da Copa da Liga Inglesa em 2002. Foi no Blackburn que ele se firmou como um dos melhores pontas do futebol inglês no início dos anos 2000.

Chelsea (2003–2006)

Contratado por £17 milhões em 2003, foi um dos primeiros reforços da era Abramovich no Chelsea. No clube londrino, conquistou dois títulos da Premier League (2004–05 e 2005–06) e uma Copa da Liga Inglesa, formando uma dupla de pontas inesquecível com Arjen Robben sob o comando de José Mourinho.

Passagem de Duff no Newcastle United (2006–2009)

Após três temporadas vitoriosas em Londres, Duff se transferiu para o Newcastle. Enfrentou desafios como lesões sérias e o rebaixamento do clube em 2009. Mesmo assim, demonstrou profissionalismo e foi destaque em diversas partidas.

Duff no Fulham (2009–2014)

No Fulham, reencontrou o bom futebol e viveu uma fase consistente. Foi um dos protagonistas da campanha que levou o clube à final da UEFA Europa League em 2010. Permaneceu por cinco temporadas, sendo importante dentro e fora de campo.

Melbourne City (2014–2015)

Já em fim de carreira, Duff teve uma curta passagem pela Austrália defendendo o Melbourne City. Atuou por uma temporada na A-League, deixando sua marca e contribuindo com experiência para o clube em crescimento.

Shamrock Rovers (2015)

Duff encerrou sua carreira no clube irlandês Shamrock Rovers, realizando o sonho de jogar em seu país de origem. Anunciou a aposentadoria em dezembro de 2015, após nove jogos pelo clube, e desde então dedica-se à carreira como técnico.

Damien Duff segue como uma figura admirada na Irlanda e é lembrado com carinho pelos torcedores dos clubes que defendeu. Agora, como treinador, ele segue construindo uma história de sucesso e influência no futebol irlandês.