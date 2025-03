Por onde anda Fernando Morientes, ex-jogador da Espanha?

Fernando Morientes é um nome que remete a uma geração talentosa do futebol espanhol. Atacante de cabeceio preciso e faro de gol apurado, Morientes teve uma carreira marcada por grandes atuações em clubes de peso e na Seleção Espanhola. Com três títulos de UEFA Champions League pelo Real Madrid e passagens por potências como Liverpool, Valencia e Monaco, ele é lembrado como um dos grandes centroavantes europeus do final dos anos 1990 e começo dos 2000. O Lance! por onde anda Fernando Morientes.

Durante sua carreira, marcou 143 gols em 421 jogos por clubes e 27 gols em 47 partidas pela Espanha. Sua dupla com Raúl no Real Madrid se tornou uma das mais temidas da Europa na época. Após pendurar as chuteiras, Morientes seguiu por caminhos que ainda o mantêm próximo ao esporte.

Por onde anda Fernando Morientes?

Desde sua aposentadoria oficial em 2010, Fernando Morientes se manteve envolvido com o futebol, mas também teve espaço para novos desafios. Iniciou sua trajetória como treinador nas categorias de base do Real Madrid, onde atuou entre 2012 e 2014, e depois teve uma curta passagem como técnico do CF Fuenlabrada, na terceira divisão espanhola, entre 2015 e 2016.

Em 2015, surpreendeu ao voltar brevemente aos gramados para defender o modesto Santa Ana, clube da região de Madri, mas a experiência foi curta. Recentemente, Morientes participou de programas de televisão e também esteve presente em ações promocionais e beneficentes, incluindo partidas festivas de lendas do futebol.

Fora das quatro linhas, Morientes se tornou uma figura respeitada também como comentarista esportivo e figura presente em eventos ligados ao Real Madrid, à La Liga e à UEFA. Em 2022, participou da "Champions League Legends", um projeto da UEFA com antigos campeões do torneio.

Clubes em que Fernando Morientes jogou

Fernando Morientes construiu uma carreira diversa e vitoriosa, atuando em grandes clubes da Espanha, França e Inglaterra.

Albacete (1993–1995)

Morientes estreou profissionalmente pelo Albacete, onde começou a ganhar destaque ainda jovem. Marcou cinco gols em 22 jogos, o suficiente para chamar a atenção de clubes maiores.

Zaragoza (1995–1997)

No Zaragoza, consolidou-se como atacante goleador, anotando 28 gols em duas temporadas. Suas boas atuações renderam a transferência para o Real Madrid.

Passagem de Morientes no Real Madrid (1997–2005)

Foi no Real Madrid que Morientes viveu seu auge. Em oito temporadas, marcou 72 gols em 183 partidas da La Liga e conquistou três UEFA Champions League (1998, 2000 e 2002), dois Campeonatos Espanhóis e vários outros títulos. Sua parceria com Raúl foi uma das mais letais do futebol europeu.

Monaco (2003–2004, por empréstimo)

Emprestado ao Monaco, Morientes brilhou na Champions League 2003/04, sendo o artilheiro do torneio com 9 gols. Levou o time francês à final contra o Porto, eliminando o próprio Real Madrid nas quartas de final.

Liverpool (2005–2006)

Apesar da expectativa, sua passagem pelo Liverpool foi discreta. Morientes marcou apenas 8 gols em 41 jogos e não conseguiu repetir o sucesso dos tempos de Espanha.

Valencia (2006–2009)

No Valencia, voltou a ter bons momentos. Conquistou a Copa do Rei em 2008 e marcou 19 gols em 66 partidas, formando boa dupla com David Villa.

Olympique de Marseille (2009–2010)

Encerraria sua carreira no futebol profissional atuando pelo Marseille. Em uma temporada apagada, fez apenas 1 gol em 12 partidas.

Último clube de Morientes: Santa Ana (2015)

Cinco anos após sua aposentadoria, voltou brevemente aos gramados com o Santa Ana, clube amador de Madrid. Foram apenas três jogos sem gols.

Morientes deixou os gramados, mas segue como uma referência no futebol espanhol e europeu. Seu legado como atacante goleador permanece vivo entre os torcedores e apaixonados pelo esporte.