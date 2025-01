Por onde anda Kevin, o melhor jogador da Copinha de 2023?

Kevin brilhou intensamente na edição de 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Defendendo as cores do Palmeiras, ele foi peça-chave na conquista do título, sendo eleito o melhor jogador do torneio. Com habilidade e técnica refinadas, o jovem destacou-se pela criatividade e visão de jogo, contribuindo diretamente para o sucesso do time alviverde. O Lance! te conta por onde anda Kevin.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A atuação de Kevin na Copinha de 2023 chamou a atenção não apenas dos torcedores e da diretoria do Palmeiras, mas também de olheiros internacionais. Após o término do torneio, sua carreira tomou um rumo promissor, com grandes oportunidades surgindo rapidamente.

Por onde anda Kevin?

Pouco tempo após a Copinha, Kevin acertou sua transferência para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 2024. A negociação foi vista como um grande passo em sua carreira, proporcionando ao jogador a chance de atuar em competições internacionais, como a Liga dos Campeões da UEFA. O clube ucraniano, conhecido por desenvolver jovens talentos, demonstrou interesse em Kevin devido ao seu perfil técnico, alinhado às necessidades do time.

continua após a publicidade

No Shakhtar Donetsk, Kevin tem aproveitado a estrutura europeia para aperfeiçoar seu futebol. Adaptar-se a um novo país e estilo de jogo é desafiador, mas ele tem mostrado resiliência ao se ajustar às demandas do futebol profissional europeu. A experiência de atuar em uma liga competitiva, mesmo em um cenário desafiador como o da Ucrânia, tem contribuído para seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Clubes da carreira

A trajetória de Kevin começou nas categorias de base do Desportivo Brasil, onde ele foi lapidado como jogador. Em 2021, ele se transferiu para o Palmeiras, onde teve um crescimento expressivo, culminando com sua brilhante participação na Copinha de 2023.

continua após a publicidade

2020: Desportivo Brasil

2021–2023: Palmeiras

2024–: Shakhtar Donetsk

Futuro promissor

Kevin é apontado como uma das maiores promessas de sua geração. A transferência para o futebol europeu, combinada com seu desempenho consistente, abre portas para que ele alcance níveis ainda mais altos em sua carreira. O jovem meia-atacante já começa a ser observado por grandes clubes das principais ligas europeias, o que pode resultar em um novo salto em sua trajetória.

Apesar de sua saída precoce do futebol brasileiro, Kevin mantém sua ligação com o Palmeiras, clube que foi essencial para seu desenvolvimento. Torcedores alviverdes acompanham com entusiasmo sua evolução e torcem por seu sucesso no cenário internacional, esperando que ele possa representar o Brasil em competições de alto nível no futuro.