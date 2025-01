Por onde anda Breno Bidon, o melhor jogador da Copinha de 24?

Breno Bidon foi eleito o melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, destacando-se pela liderança e qualidade técnica ao comandar o Corinthians na competição. O jovem talento demonstrou habilidade em momentos decisivos, sendo um dos pilares para o bom desempenho do time paulista. Sua capacidade de adaptação e leitura de jogo chamou a atenção, despertando o interesse do clube em acelerar sua transição para o elenco principal. O Lance! te conta por onde anda Breno Bidon.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A conquista do prêmio de melhor jogador da Copinha é um marco na carreira de Breno, que começou nas categorias de base do Corinthians. Com formação sólida, ele rapidamente se destacou como um dos principais nomes de sua geração, liderando sua equipe em diversas competições. A campanha de 2024 foi a consolidação do potencial que vinha sendo apontado desde suas primeiras partidas na base.

A transição para o profissional

Após o término da Copinha, Breno foi integrado ao elenco principal do Corinthians. No entanto, a transição para o futebol profissional é um desafio para qualquer jogador. O jovem tem sido preparado para lidar com as exigências do time principal, participando de treinos e acumulando experiência em jogos do Campeonato Paulista e do Brasileirão.

continua após a publicidade

O Corinthians enxerga Breno como uma peça valiosa para o futuro. O clube aposta em sua evolução, aproveitando as oportunidades para desenvolvê-lo gradualmente. Apesar disso, ainda não houve uma sequência regular de partidas para o jogador na equipe principal, o que é comum em casos de atletas que saem da base diretamente para o profissional.

Clubes da carreira

Breno Bidon iniciou sua trajetória no futebol no próprio Corinthians, onde permanece desde 2019. Sua formação foi inteiramente feita nas categorias de base do clube, que é conhecido por revelar talentos como Pedrinho e Malcom. Até o momento, Breno não teve passagens por outros clubes.

continua após a publicidade

2019–2024: Corinthians

Por onde anda Breno Bidon?

O jovem meio-campista tem como objetivo principal se consolidar no Corinthians e se firmar como um dos titulares da equipe. Com apenas 19 anos, ele possui o tempo a seu favor para amadurecer e alcançar novos patamares em sua carreira. A possibilidade de uma futura transferência para o futebol internacional não está descartada, considerando seu estilo de jogo moderno e completo.

Breno Bidon representa a esperança de um novo ciclo de talentos formados na base do Corinthians. A torcida espera ansiosamente por seu desenvolvimento, na expectativa de que ele se torne mais um ídolo revelado pelo clube.