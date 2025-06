Por onde anda Josué, ex-volante do São Paulo?

Josué Anunciado de Oliveira, ou simplesmente Josué, foi um dos volantes mais consistentes e vitoriosos do futebol brasileiro na primeira década dos anos 2000. Campeão da Libertadores, do Mundial e do Brasileirão com o São Paulo, campeão alemão pelo Wolfsburg e titular da Seleção Brasileira na conquista da Copa América de 2007, o pernambucano construiu uma carreira de respeito e deixou seu nome marcado na história dos clubes por onde passou. O Lance! te conta por onde anda Josué.

Revelado pelo Atlético do Porto, de Caruaru, Josué superou o início modesto para se tornar peça-chave em grandes conquistas no futebol nacional e internacional. Desde sua aposentadoria, em 2015, optou por uma vida mais reservada, longe dos gramados, mas não dos negócios.

Início no Goiás: um volante de raça e qualidade técnica

Nascido em Vitória de Santo Antão, em 19 de julho de 1979, Josué começou no Atlético do Porto, mas foi no Goiás que ele despontou para o cenário nacional. Entre 1997 e 2004, se firmou como um volante moderno, de ótima marcação, capacidade de distribuição de jogo e excelente leitura tática.

Seu desempenho chamou a atenção das seleções de base e rendeu convocações para a Seleção Brasileira pré-olímpica. No Goiás, tornou-se ídolo e um dos pilares de uma equipe competitiva, sendo fundamental nas boas campanhas do clube no início dos anos 2000.

Josué no São Paulo: auge da carreira e títulos históricos

Em dezembro de 2004, foi contratado pelo São Paulo a pedido de Émerson Leão. Ao lado de Mineiro, formou uma das melhores duplas de volantes do futebol brasileiro naquele período. O entrosamento e a disciplina tática dos dois foram fundamentais para o São Paulo conquistar uma temporada histórica.

Em 2005, Josué foi campeão paulista, campeão da Libertadores e campeão mundial, integrando um dos maiores times da história do clube. Em campo, era o típico volante que protegia a defesa com eficiência, mas também participava da construção das jogadas.

Em 2006, ajudou o São Paulo a conquistar o Campeonato Brasileiro, coroando sua passagem pelo clube com mais um título relevante. Ao longo de sua trajetória no Morumbi, consolidou-se como um jogador respeitado pela torcida e admirado pelos companheiros.

Wolfsburg: liderança e conquista inédita na Alemanha

Após brilhar no futebol brasileiro e ser convocado para a Copa América de 2007, Josué transferiu-se para o Wolfsburg, da Alemanha. O volante foi contratado após a Copa, e rapidamente se tornou titular absoluto e líder da equipe.

Sua identificação com o clube foi tão grande que se tornou capitão do Wolfsburg. Em 2009, viveu outro momento histórico: foi um dos destaques na campanha do inédito título da Bundesliga, o primeiro da história do clube alemão.

Respeitado por sua postura profissional e seu desempenho em campo, Josué se tornou ídolo da torcida e referência no vestiário.

Atlético-MG: retorno ao Brasil e mais um título continental

Em 2013, após seis anos na Alemanha, Josué retornou ao Brasil para defender o Atlético-Mineiro, a pedido do técnico Cuca, com quem já havia trabalhado no Goiás.

Sua chegada coincidiu com a fase mais gloriosa da história recente do Galo. Logo em seu primeiro ano, foi um dos líderes do elenco campeão da Copa Libertadores de 2013, mesmo sem ser titular absoluto em todas as partidas.

Em sua passagem pelo Atlético, também foi campeão da Recopa Sul-Americana de 2014 e do Campeonato Mineiro, somando mais troféus ao seu currículo. No dia 9 de maio de 2015, completou 100 jogos pelo Atlético, e ao final da temporada, encerrou seu contrato e anunciou a aposentadoria dos gramados.

Seleção Brasileira: da Copa América ao Mundial

Em 2007, as boas atuações no São Paulo lhe renderam nova chance na Seleção Brasileira, comandada por Dunga. Na Copa América, após começar como reserva, Josué conquistou a titularidade com um sistema de três volantes e participou ativamente da campanha campeã. Marcou um gol na goleada sobre o Chile nas quartas de final.

Em 2009, integrou o elenco campeão da Copa das Confederações e, em 2010, foi convocado para a Copa do Mundo da África do Sul. Jogou como substituto na partida contra Portugal na fase de grupos, registrando sua única atuação em Mundiais.

Por onde anda Josué?

Desde que pendurou as chuteiras, Josué seguiu um caminho diferente de muitos ex-jogadores. Em vez de seguir no futebol como técnico ou comentarista, optou por atuar nos bastidores da indústria musical.

Por onde anda Josué? Atualmente, é empresário da dupla sertaneja João Lucas & Marcelo, que estourou nacionalmente em 2012 com o hit “Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha”. O sucesso da música impulsionou a carreira da dupla e consolidou Josué como empresário no ramo.

Além de cuidar dos negócios na música, leva uma vida reservada, priorizando a família e os empreendimentos. Mesmo longe dos gramados, mantém contato com ex-companheiros e participa de eventos festivos e homenagens nos clubes onde deixou sua marca, principalmente no São Paulo e no Atlético-MG.

