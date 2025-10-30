Por onde anda Gil Baiano, ex-lateral da Seleção Brasileira?

Passou por clubes como Internacional, Palmeiras e Sporting, antes de se aposentar em 2007.

José Gildásio Pereira de Matos, o Gil Baiano, nasceu em 3 de novembro de 1966, na cidade de Tucano (BA). Mudou-se ainda criança para Campinas, interior de São Paulo, onde começou a sonhar com o futebol profissional. Chegou ao Guarani em 1985, integrando as categorias de base do clube e dando os primeiros passos como lateral-direito. O Lance! te conta por onde anda Gil Baiano.

Em 1987, foi promovido ao elenco principal e mostrou um talento diferenciado: um lateral vigoroso, de apoio constante, dono de um chute fortíssimo e boa leitura de jogo. Pouco tempo depois, foi negociado com o Bragantino, clube em ascensão que se tornaria um dos mais competitivos do futebol paulista no início dos anos 1990.

Pelo Bragantino, Gil Baiano viveu sua melhor fase. Sob o comando de Carlos Alberto Parreira, foi peça fundamental na equipe campeã da Série B de 1989 e do Paulista de 1990, que ficou marcada pela disciplina tática e eficiência ofensiva. Suas atuações renderam reconhecimento nacional: o lateral foi eleito duas vezes para a Bola de Prata da revista Placar, em 1990 e 1991.

Com a camisa do Massa Bruta, chegou também à Seleção Brasileira, disputando sete partidas entre 1990 e 1991, período em que o futebol nacional passava por renovação. Gil foi lembrado pelo técnico Falcão e participou de amistosos e torneios preparatórios, representando o Brasil com a mesma intensidade que demonstrava nos clubes.

Carreira por grandes clubes e títulos importantes

Após o ciclo vitorioso no Bragantino, Gil Baiano se transferiu para o Internacional em 1993 e, logo depois, para o Palmeiras, onde viveu mais um momento de glória. Comandado por Vanderlei Luxemburgo, o lateral fez parte do elenco campeão do Campeonato Brasileiro de 1993 e do Paulista de 1994, período em que o Verdão formava uma das equipes mais fortes do país.

Nos anos seguintes, vestiu as camisas de clubes como Vitória, Paraná Clube, Sporting (Portugal), Ituano, Comercial de Ribeirão Preto e XV de Piracicaba. Em 1998, viveu um momento delicado ao ser suspenso por seis meses por doping, mas retornou aos gramados no ano seguinte, defendendo o Ituano no Campeonato Paulista.

Gil Baiano ainda teve passagens pelo Paraná, Bragantino (em três períodos diferentes) e pelo Ceilândia, onde encerrou a carreira de forma definitiva em 2007, aos 40 anos de idade. Ao longo de quase duas décadas como profissional, construiu uma trajetória marcada por entrega, força física e lealdade aos clubes que defendeu.

O estilo e o legado de Gil Baiano

Conhecido por seu chute potente de perna direita, Gil Baiano era um lateral à frente do tempo: agressivo no apoio, disciplinado na marcação e decisivo em bolas paradas. Foi referência de consistência na lateral e tornou-se ídolo em Bragança Paulista, onde é lembrado como símbolo da melhor fase da história do Bragantino.

Seu estilo marcante o levou a ser reconhecido como um dos melhores laterais do Brasil no início da década de 1990, competindo em alto nível com nomes consagrados da posição.

Por onde anda Gil Baiano

Atualmente, Gil Baiano segue ligado ao futebol, mas fora das quatro linhas. Ele foi auxiliar técnico de alguns times do interior de São Paulo, como Bragantino, Votuporanguense e depois Rio Claro, Linense e Taubaté, acompanhando o técnico Alberto Felix.

Clubes em que Gil Baiano jogou