Por onde anda Índio, ex-Internacional?

Índio é um dos grandes nomes da história do Internacional. O zagueiro ficou marcado por sua dedicação em campo e por ser peça fundamental em uma das eras mais vitoriosas do clube gaúcho. Além do Colorado, Índio teve uma trajetória sólida por outros clubes do futebol brasileiros, mas foi em Porto Alegre que construiu seu legado. Hoje, ele é lembrado como um dos principais defensores do futebol brasileiro durante sua geração. O Lance! te conta por onde anda Índio.

Início da carreira e primeiros clubes

Nascido em 31 de janeiro de 1975, Índio começou sua carreira no Novorizontino, em 1995. Após duas temporadas, transferiu-se para o Bragantino, onde continuou demonstrando seu potencial. Entre 1999 e 2001, passou por clubes como Santo André, Figueirense, e Botafogo-SP, até se destacar no América-MG, onde ajudou a equipe a alcançar boas campanhas.

Sua consistência chamou a atenção do Juventude, clube pelo qual atuou de 2002 a 2004. No time gaúcho, consolidou-se como zagueiro de alto nível, o que despertou o interesse do Internacional, onde faria história.

O auge de Índio no Internacional

Índio chegou ao Internacional em 2005 e rapidamente se tornou um dos pilares da defesa. Durante sua passagem de quase uma década, ele participou de momentos históricos, incluindo a conquista da Libertadores de 2006 e do Mundial de Clubes FIFA no mesmo ano, quando o Inter derrotou o Barcelona na final.

Com sua liderança em campo, Índio conquistou outra Libertadores em 2010, além de múltiplos títulos estaduais e nacionais. Sua força na marcação e sua presença ofensiva em bolas paradas o tornaram um dos zagueiros mais temidos e respeitados do futebol brasileiro. Índio deixou o Internacional em 2014 como um dos maiores ídolos da história do clube, com mais de 390 jogos disputados.

Clubes da carreira de Índio

Por onde anda Índio?

Após encerrar sua carreira, Índio dedicou-se à vida pessoal e a projetos ligados ao futebol. Ele passou a atuar em eventos promocionais e partidas comemorativas, mantendo o contato com o esporte que o consagrou. Além disso, o ex-zagueiro utiliza sua experiência para palestras motivacionais, nas quais compartilha histórias sobre sua trajetória no futebol e a importância do trabalho em equipe.

Índio segue como figura presente na rotina do Internacional, participando de eventos organizados pelo clube e sendo frequentemente homenageado pelos torcedores. Ele também está envolvido em ações sociais, demonstrando seu compromisso com a comunidade. Mesmo fora dos gramados, Índio continua inspirando novas gerações de jogadores e torcedores.