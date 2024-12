Por onde anda Dellatorre, artilheiro da Copinha de 2011 pelo Internacional?

Dellatorre ganhou destaque nacional ao ser o artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2011, a Copinha, defendendo as cores do Internacional. Seu desempenho na competição chamou atenção pela capacidade de decisão em momentos importantes e pela facilidade em balançar as redes. Considerado uma grande promessa da base colorada, Dellatorre logo foi integrado ao elenco profissional do Internacional, onde iniciou sua carreira profissional. O Lance! te conta por onde anda Dellatorre.

No entanto, sua trajetória no time principal foi curta, com poucas oportunidades no Internacional. Assim, o atacante optou por buscar experiências em outros clubes, tanto no Brasil quanto no exterior, visando mais espaço e crescimento como atleta.

Passagens no Brasil e exterior

Após deixar o Internacional, Dellatorre passou por uma série de empréstimos que moldaram sua carreira. Entre 2012 e 2013, ele jogou pelo Porto B e Porto, em Portugal. A experiência em solo europeu foi importante para seu desenvolvimento, mas ele não conseguiu se firmar como titular.

De volta ao Brasil, defendeu o Athletico Paranaense entre 2013 e 2016, destacando-se em algumas partidas e ganhando notoriedade na Série A. Durante esse período, ele também foi emprestado ao Queens Park Rangers, da Inglaterra, em 2014. Sua passagem no futebol inglês foi breve, sem grandes oportunidades.

Em 2017, Dellatorre rumou para a Tailândia, onde jogou pelo Suphanburi e consolidou sua experiência em ligas asiáticas. Sua boa fase no país o levou ao APOEL, do Chipre, em 2018, onde disputou competições continentais. Após um retorno ao Suphanburi, o atacante voltou ao Brasil, vestindo as camisas do Mirassol e do Brasil de Pelotas entre 2020 e 2021.

Por onde anda Dellatorre?

Desde 2024, Dellatorre defende o Coritiba, equipe que compete na Série A do Campeonato Brasileiro. Sua trajetória pelo Coxa marca uma nova tentativa de retomar o protagonismo, contribuindo com sua experiência e versatilidade em campo. Apesar de não repetir os números que o destacaram na Copinha de 2011, Dellatorre é um exemplo de resiliência no futebol, construindo uma carreira com passagens por diferentes continentes e culturas esportivas.

Clubes da carreira de Dellatorre

2010: Rio Preto

2010: Desportivo Brasil

2011–2013: Internacional

2012–2013: Porto B (empréstimo)

2013: Porto (empréstimo)

2013–2016: Athletico Paranaense

2014: Queens Park Rangers (empréstimo)

2016: Suphanburi (empréstimo)

2017: Suphanburi

2018–2019: APOEL

2019: Suphanburi

2020: Mirassol

2020–2021: Brasil de Pelotas

2021: CSA

2022: Atlético Goianiense

2022–2023: Montedio Yamagata

2024: Mirassol

2024–presente: Coritiba