Por onde anda Jorge Wagner, ex-São Paulo e Internacional?

Jorge Wagner é um dos nomes mais marcantes do futebol brasileiro nos anos 2000. Reconhecido por sua habilidade em cobranças de falta, cruzamentos e assistências precisas, ele construiu uma carreira de destaque, passando por grandes clubes do Brasil e do exterior. Nascido em Feira de Santana, na Bahia, Jorge Wagner começou sua jornada no futebol no clube local Bahia, onde se destacou rapidamente e chamou atenção de equipes maiores. Sua trajetória é marcada por conquistas importantes, como o bicampeonato brasileiro pelo São Paulo e a Copa Libertadores pelo Internacional. O Lance! te conta por onde anda Jorge Wagner.

Início no Bahia e ascensão no Cruzeiro

Jorge Wagner iniciou sua carreira profissional no Bahia em 1998. Em campo, mostrou qualidade técnica e liderança, ajudando o time a alcançar bons resultados. Seu desempenho atraiu o interesse do Cruzeiro, clube pelo qual assinou em 2001. Em Belo Horizonte, consolidou-se como um jogador polivalente, capaz de atuar tanto no meio-campo quanto na lateral-esquerda. Pelo Cruzeiro, conquistou títulos importantes, como a Copa Sul-Minas de 2001.

Passagem internacional e retorno ao Brasil

Em 2003, Jorge Wagner transferiu-se para o Lokomotiv Moscou, da Rússia, dando início à sua carreira internacional. Apesar do curto período no clube russo, ele mostrou seu potencial em competições europeias. Na mesma temporada, foi emprestado ao Corinthians, onde voltou a demonstrar sua habilidade.

Seu retorno ao Brasil ganhou força em 2005, quando foi emprestado ao Internacional. No clube gaúcho, Jorge Wagner viveu um dos momentos mais brilhantes de sua carreira, sendo peça-chave na conquista da Copa Libertadores de 2006. Ele era conhecido por sua precisão em cruzamentos e bolas paradas, características que o tornaram indispensável para o esquema tático da equipe.

Após o sucesso no Internacional, seguiu para o Real Betis, da Espanha, onde teve uma passagem discreta. Contudo, foi no São Paulo, a partir de 2007, que Jorge Wagner atingiu o auge de sua carreira. Emprestado inicialmente, tornou-se um dos pilares do time tricolor e ajudou o clube a conquistar o bicampeonato brasileiro em 2007 e 2008. Sua versatilidade em campo permitiu que o técnico o utilizasse tanto no meio-campo quanto na lateral-esquerda, sempre com alto rendimento.

Brilho de Jorge Wagner no Japão e retorno ao Brasil

Em 2011, Jorge Wagner se transferiu para o Kashiwa Reysol, do Japão. No clube asiático, ele continuou a brilhar, conquistando títulos como a J-League e a Supercopa do Japão. Posteriormente, passou pelo Kashima Antlers, onde também deixou sua marca.

Após encerrar sua passagem pelo futebol japonês, voltou ao Brasil em 2014 para defender o Botafogo e, em seguida, o Vitória. Sua última experiência como jogador profissional foi no Fluminense de Feira, clube da sua terra natal, em 2017.

Clubes da carreira de Jorge Wagner

1998–2000: Bahia

2001–2003: Cruzeiro

2003–2006: Lokomotiv Moscou

2003: → Corinthians (empréstimo)

2005–2006: → Internacional (empréstimo)

2006–2007: Real Betis

2007: → São Paulo (empréstimo)

2008–2010: São Paulo

2011–2013: Kashiwa Reysol

2014: Botafogo

2014: Kashima Antlers

2015: Vitória

2017: Fluminense de Feira

Por onde anda Jorge Wagner?

Após pendurar as chuteiras, Jorge Wagner direcionou sua atenção para o desenvolvimento de jovens talentos no futebol. Ele atua como mentor e treinador em projetos de base, buscando compartilhar sua vasta experiência com novos atletas. Além disso, mantém envolvimento com ações sociais em Feira de Santana, onde lidera iniciativas esportivas para jovens carentes. Apesar de não estar mais em campo, Jorge Wagner continua ativo no cenário esportivo e é frequentemente convidado para participar de eventos beneficentes e homenagens ligadas ao futebol brasileiro.