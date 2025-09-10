Por onde anda Eric Abidal, ex-lateral francês do Barcelona?

Aposentou-se em 2014 e atualmente é diretor esportivo do Al-Wasl, além de participar de projetos sociais.

Eric Sylvain Abidal nasceu em 11 de setembro de 1979, em Saint-Genis-Laval, na região de Lyon, França. Alto, técnico e versátil, o jogador construiu uma carreira marcada tanto por títulos expressivos quanto por momentos de superação pessoal. Capaz de atuar como lateral-esquerdo e zagueiro, destacou-se pelo senso tático, posicionamento e pela força física no futebol. O Lance! te conta por onde anda Eric Abidal.

A trajetória de um defensor vitorioso e guerreiro

O francês iniciou sua trajetória no Lyon Duchère, antes de dar o salto para o Monaco, onde estreou na Ligue 1 em 2000. Ainda jovem, passou também pelo Lille, até retornar à sua cidade natal para defender o poderoso Olympique Lyonnais, no início da era de ouro do clube.

No Lyon, Abidal ajudou a consolidar o domínio nacional da equipe, conquistando três títulos seguidos do Campeonato Francês e ganhando fama por seu estilo de marcação implacável. Foi justamente esse desempenho que despertou o interesse do Barcelona, clube onde viveria o auge da carreira.

Contratado em 2007, o francês se tornou peça fundamental da defesa comandada por Pep Guardiola. Vestindo a camisa 22, integrou o lendário time que conquistou o sextete em 2009, com direito a Champions League, La Liga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes. Ao todo, foram 125 partidas oficiais e 9 títulos no Barça, incluindo duas Champions League (2009 e 2011).

Porém, sua passagem na Catalunha ficou marcada por um drama pessoal. Em 2011, Abidal foi diagnosticado com um tumor no fígado e precisou passar por um transplante em 2012. A luta comoveu o mundo do futebol, e sua volta aos gramados tornou-se símbolo de coragem. O momento mais emocionante ocorreu na final da Champions 2011, quando, recuperado, levantou a taça como capitão após vitória sobre o Manchester United, em Wembley.

Por onde anda Eric Abidal

Abidal (@abi22ericabidal) se aposentou em 2014, após curtas passagens por Monaco e Olympiacos. Logo depois, iniciou carreira fora das quatro linhas. Em 2018, foi nomeado diretor de futebol do Barcelona, cargo que ocupou até 2020.

Atualmente, em 2025, Abidal segue no futebol como diretor esportivo do Al-Wasl, nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, participa de projetos sociais ligados ao esporte e mantém contato próximo com academias de formação de jovens talentos.

A imagem de Abidal vai além dos títulos. Ele é lembrado como um símbolo de superação, alguém que transformou a luta contra uma grave doença em exemplo de resiliência para milhões de torcedores. Sua história é referência de vida, tanto dentro quanto fora de campo.

Clubes que Eric Abidal defendeu

Lyon Duchère (1996–2000) – início no futebol francês. Monaco (2000–2002) – estreia na Ligue 1. Lille (2002–2004) – consolidou-se como titular. Lyon (2004–2007) – tricampeão francês. Barcelona (2007–2013) – viveu o auge da carreira, bicampeão da Champions League. Monaco (2013–2014) – retorno à França. Olympiacos (2014) – último clube da carreira.

Seleção Francesa

Com a camisa azul da França, Abidal disputou 67 partidas oficiais entre 2004 e 2014. Foi titular na Copa do Mundo de 2006, quando os franceses chegaram à final contra a Itália, e também esteve presente na Euro 2008 e no Mundial de 2010. Apesar das eliminações precoces em alguns torneios, consolidou-se como uma das referências defensivas de sua geração.