Por onde anda Hakan Şükür, ex-jogador da Turquia?

Hakan Şükür é um dos nomes mais emblemáticos da história do futebol turco. Com sua presença imponente, faro de gol e capacidade aérea, ficou conhecido como o "Rei" ou "Touro do Bósforo". Em seus tempos de glória, empilhou títulos com o Galatasaray e cravou seu nome na história da Seleção da Turquia como maior goleador de todos os tempos, com 51 gols em 112 partidas. O Lance! te conta por onde anda Hakan Şükür.

Porém, após a aposentadoria, sua vida tomou rumos surpreendentes. Envolvido em questões políticas e perseguido pelo governo turco, Hakan Şükür hoje vive exilado nos Estados Unidos, onde tenta recomeçar longe do futebol profissional, mas ainda com uma forte ligação ao esporte.

Por onde anda Hakan Şükür?

Desde que deixou os gramados em 2008, Hakan Şükür passou por transformações radicais em sua vida. Em 2011, entrou para a política como deputado pelo Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), mas em 2013 rompeu com o governo turco e passou a atuar como independente, aproximando-se do movimento liderado por Fethullah Gülen. A partir de então, tornou-se alvo do regime de Recep Tayyip Erdogan.

Acusado de envolvimento com uma organização considerada terrorista pelo governo, teve bens confiscados, conta bancária bloqueada e um mandado de prisão emitido. Em 2015, se exilou nos Estados Unidos com sua família.

Nos EUA, tentou recomeçar a vida de forma discreta. Abriu uma cafeteria em Palo Alto, na Califórnia, e chegou a trabalhar como motorista de aplicativo para sustentar a família. Em 2023, obteve o green card e, em 2024, fundou uma escola de futebol para jovens na região, retomando sua conexão com o esporte que o consagrou.

Clubes em que Hakan Şükür jogou

A carreira de Hakan Şükür foi marcada por grandes momentos, especialmente no Galatasaray, onde se tornou ídolo e lenda.

Sakaryaspor (1987–1990)

Começou profissionalmente no Sakaryaspor, clube da sua cidade natal. Estreou aos 17 anos e rapidamente se destacou como um atacante promissor. Foram 19 gols em 41 partidas, suficiente para atrair a atenção de clubes maiores.

Bursaspor (1990–1992)

No Bursaspor, seguiu evoluindo e marcou 11 gols em 54 jogos. Foi nesse período que ganhou a primeira convocação para a Seleção Turca.

Time da vida de Hakan Şükür: Galatasaray (1992–1995 / 1995–2000 / 2003–2008)

É no Galatasaray que Hakan Şükür atingiu o auge da carreira. Ao todo, teve três passagens pelo clube e marcou 249 gols em 489 partidas, sendo o maior artilheiro da história do time.

Conquistou oito títulos do Campeonato Turco, cinco Copas da Turquia, três Supercopas nacionais e, acima de tudo, a histórica Copa da UEFA de 1999–2000 — primeira conquista europeia de um clube turco. Foi três vezes artilheiro do Campeonato Turco e ídolo absoluto da torcida.

Torino (1995)

Teve uma rápida passagem pelo futebol italiano no Torino, mas não se adaptou e retornou ao Galatasaray no mesmo ano.

Inter de Milão (2000–2002)

Transferiu-se novamente para a Itália, desta vez para a Inter de Milão. Marcou alguns gols importantes, mas conviveu com lesões e concorrência de grandes nomes como Ronaldo e Vieri.

Parma (2002)

Jogou por poucos meses no Parma, onde participou da campanha do título da Coppa Italia de 2001–02.

Blackburn Rovers (2002–2003)

Atuou no futebol inglês pelo Blackburn Rovers, mas uma fratura na perna atrasou sua estreia. Terminou a passagem com dois gols em nove partidas.

Hakan Şükür na Seleção da Turquia

Maior artilheiro da história da Seleção Turca, Hakan Şükür marcou 51 gols em 112 jogos. Disputou três Eurocopas e duas Copas do Mundo, sendo um dos pilares da campanha histórica do terceiro lugar na Copa de 2002.

Foi nesse torneio que anotou o gol mais rápido da história das Copas do Mundo: 10,8 segundos após o apito inicial, contra a Coreia do Sul, na disputa pelo terceiro lugar.

Mesmo após sua saída da seleção em 2007, permanece como uma figura lendária do futebol turco.

Legado de Hakan Şükür

Dentro de campo, Hakan Şükür é um dos maiores atacantes que a Turquia já produziu. Fora dele, sua vida virou um símbolo das tensões políticas do país. Exilado, mas não esquecido, ele segue escrevendo sua história, agora como formador de novos talentos nos Estados Unidos, longe dos holofotes, mas fiel à sua paixão pelo futebol.