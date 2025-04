Por onde anda Gum, ex-zagueiro do Fluminense?

Wellington Pereira Rodrigues, mais conhecido como Gum, nasceu em Lins, no interior de São Paulo, e começou sua trajetória no futebol profissional pelo Marília. Estreou em 2005 e teve breve passagem por empréstimo no Osvaldo Cruz. Em 2006, foi emprestado ao Internacional, mas não teve destaque. O Lance! te conta por onde anda Gum.

A explosão na carreira de Gum

O verdadeiro ponto de virada veio em 2008, quando foi contratado pela Ponte Preta. Atuando pela Macaca, chamou atenção por sua firmeza na marcação e gols decisivos, o que o levou ao Fluminense em agosto de 2009.

Chegou ao Tricolor das Laranjeiras em meio à luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Com o técnico Cuca, Gum ganhou espaço e protagonismo: marcou gols importantes contra Internacional e Cruzeiro, além do gol da classificação para a final da Copa Sul-Americana contra o Cerro Porteño, nos acréscimos. Também balançou as redes na final contra a LDU.

Em 2010, foi peça-chave na conquista do Campeonato Brasileiro, formando a zaga menos vazada com Leandro Euzébio. Dois anos depois, repetiu o feito e levantou o troféu de campeão nacional novamente, agora sob comando de Abel Braga. Seu estilo aguerrido, somado à liderança e gols em momentos decisivos, o tornaram ídolo no clube. Foram 414 jogos e 29 gols com a camisa tricolor, números que o colocam entre os maiores zagueiros da história do clube.

Mesmo com a concorrência e lesões, Gum se manteve relevante no elenco até 2018, ano em que deixou o clube ao final do contrato. Em março de 2019, assinou com a Chapecoense, onde atuou por uma temporada. Em fevereiro de 2020, recusou proposta do Criciúma e acertou com o CRB, onde se tornou uma liderança imediata. No clube alagoano, viveu nova fase marcante da carreira: foram quatro temporadas, 175 jogos e três títulos estaduais (2020, 2022 e 2023).

Por onde anda Gum?

Após se despedir do CRB em novembro de 2023, Gum anunciou sua aposentadoria em julho de 2024, aos 38 anos. Reconhecido por sua dedicação, regularidade e espírito de liderança, o ex-zagueiro tem mantido a discrição em sua vida pós-carreira. Há rumores de que poderá seguir no futebol como dirigente ou membro da comissão técnica, especialmente em clubes onde fez história, como Fluminense ou CRB. Torcedores tricolores frequentemente homenageiam o ex-capitão nas redes sociais, pedindo sua volta ao clube em cargos administrativos ou de formação de atletas.

