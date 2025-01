Por onde anda Geovanni, ex-Cruzeiro e Manchester City?

Geovanni Deiberson Maurício Gomes, conhecido como Geovanni, é lembrado por sua habilidade e visão de jogo, que o levaram a ser destaque em grandes clubes do Brasil e do exterior. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, ele rapidamente ganhou notoriedade e atraiu a atenção de equipes internacionais. Sua carreira é marcada por passagens importantes e gols memoráveis no futebol nacional e internacional, especialmente durante suas atuações no Cruzeiro, Barcelona e Manchester City. O Lance! te conta por onde anda Geovanni.

A trajetória de Geovanni

Geovanni iniciou sua carreira no Cruzeiro, em 1997, e não demorou para se destacar. Em 2000, ele foi peça-chave na conquista da Copa do Brasil, marcando gols decisivos que consolidaram seu nome na história do clube. Sua habilidade técnica e criatividade o tornaram uma promessa do futebol brasileiro, chamando a atenção de clubes europeus.

Em 2001, Geovanni foi contratado pelo Barcelona, da Espanha. Embora sua passagem pelo gigante espanhol tenha sido breve, ele ganhou experiência atuando ao lado de grandes estrelas. Após deixar o Barcelona, foi para o Benfica, de Portugal, onde viveu uma fase de destaque, ajudando o clube a conquistar a Taça de Portugal.

Em 2006, Geovanni retornou ao Cruzeiro, mas sua estadia foi curta. Ele logo se transferiu para o futebol inglês, onde defendeu o Manchester City. No clube inglês, ele deixou sua marca ao anotar um gol histórico contra o rival Manchester United, garantindo uma vitória memorável para o City. Geovanni também teve uma passagem pelo Hull City, onde continuou demonstrando seu talento na Premier League.

Nos últimos anos de sua carreira, Geovanni jogou nos Estados Unidos pelo San Jose Earthquakes, além de retornar ao Brasil para atuar em equipes como Vitória, América Mineiro e Bragantino, onde encerrou sua carreira em 2013.

Clubes da carreira

1997–2001: Cruzeiro

1998–1999: → América Mineiro (empréstimo)

2001–2003: Barcelona

2003: → Benfica (empréstimo)

2003–2006: Benfica

2006–2007: Cruzeiro

2007–2008: Manchester City

2008–2010: Hull City

2010: San Jose Earthquakes

2011–2012: Vitória

2012–2013: América Mineiro

2013: Bragantino

Por onde anda Geovanni?

Após encerrar sua carreira como jogador profissional, Geovanni manteve sua ligação com o futebol, atuando como comentarista e participando de eventos esportivos. Além disso, ele tem se dedicado à formação de novos talentos, trabalhando em projetos sociais e escolinhas de futebol em sua cidade natal, Acaiaca, em Minas Gerais.

Geovanni também tem sido figura presente em jogos festivos e partidas beneficentes, onde demonstra que seu talento com a bola permanece intacto. Fora dos gramados, ele administra negócios no ramo esportivo, além de aproveitar momentos em família e manter contato com antigos colegas de profissão.

O impacto de Geovanni no futebol

Geovanni deixou um legado no futebol brasileiro e internacional, sendo lembrado por sua habilidade em decidir partidas e sua postura dentro e fora de campo. Seu nome é constantemente citado entre os grandes jogadores que brilharam pelo Cruzeiro e que representaram o Brasil com excelência no futebol europeu.

Mesmo após sua aposentadoria, Geovanni continua sendo uma inspiração para jovens atletas que sonham em seguir seus passos, seja no Brasil ou no exterior.