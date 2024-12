Por onde anda Felipe Micael, artilheiro da Copinha de 2020?

Felipe Micael destacou-se no cenário nacional ao conquistar a artilharia da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020, a Copinha, defendendo as cores do Mirassol. O atacante demonstrou talento e habilidade, chamando a atenção de clubes dentro e fora do Brasil. Seu desempenho na Copinha foi o ponto de partida para uma carreira que rapidamente atravessou fronteiras, levando-o a atuar em diferentes continentes e ampliar sua experiência como jogador profissional. O Lance! te conta por onde anda Felipe Micael.

Pós-Copinha de 2020

Após a Copinha, Felipe foi contratado pelo Beerschot, da Bélgica, onde teve sua primeira experiência no futebol europeu. Apesar das dificuldades de adaptação em um novo país, o atacante mostrou empenho e conseguiu contribuir com sua equipe. Em seguida, passou por um período de empréstimo no Al-Hilal United, nos Emirados Árabes Unidos, onde teve a oportunidade de aprimorar seu jogo em um ambiente competitivo, mas com características diferentes das vividas na Europa.

Em 2021, Felipe Micael retornou ao Brasil para atuar pelo Ceará, consolidando-se como uma opção ofensiva importante no time. Apesar de algumas oscilações, o jogador se destacou e foi emprestado ao FC Cascavel, onde teve uma passagem positiva. Em 2023, sua trajetória levou-o ao Athletic, clube pelo qual continuou mostrando sua habilidade como artilheiro.

Por onde anda Felipe Micael?

A temporada de 2024 marcou o início de uma nova fase na carreira de Felipe Micael. O jogador transferiu-se para o Chiangmai, na Tailândia, antes de acertar com o Muang Trang United, também no país asiático. A mudança para a Tailândia representa um novo desafio para o atacante, que agora busca se firmar como um dos principais nomes do futebol local.

Felipe Micael tem utilizado sua experiência acumulada em diferentes ligas para se adaptar rapidamente ao estilo de jogo tailandês. A liga do país é reconhecida por sua velocidade e intensidade, e o atacante mostrou capacidade de contribuir com gols e assistências para sua nova equipe. A presença de Felipe Micael no Muang Trang United é vista como uma oportunidade de alavancar o futebol do clube, além de fortalecer a imagem do jogador no mercado asiático.

Clubes da carreira de Felipe Micael

