Por onde anda França, ex-São Paulo e Bayer Leverkusen?

França, cujo nome completo é Françoaldo Sena de Souza, foi um dos atacantes mais emblemáticos do futebol brasileiro nos anos 1990 e 2000. Com sua habilidade, finalização precisa e presença marcante em campo, França se destacou principalmente no São Paulo Futebol Clube, onde conquistou títulos importantes e cativou a torcida tricolor. Além de brilhar em clubes brasileiros, o jogador teve uma carreira internacional notável, especialmente na Alemanha e no Japão. Após encerrar sua trajetória como atleta, França encontrou novas formas de se manter conectado ao esporte e segue ativo em outras áreas. O Lance! te conta por onde anda França.

A trajetória de França

Nascido em 2 de março de 1976, na cidade de Codó, Maranhão, França começou sua carreira profissional no modesto Nacional Atlético Clube, do Amazonas, em 1993. Logo, chamou atenção pelo seu talento e foi contratado pelo XV de Jaú, clube do interior paulista, onde atuou entre 1994 e 1995.

Sua grande oportunidade chegou em 1996, quando foi contratado pelo São Paulo. No clube paulista, França se destacou como um dos principais atacantes do Brasil na época, marcando gols decisivos e sendo artilheiro em várias competições. Entre os títulos conquistados pelo São Paulo, destacam-se o Campeonato Paulista de 1998 e 2000. França marcou 182 gols com a camisa tricolor, tornando-se um dos maiores artilheiros da história do clube.

Após sua brilhante passagem pelo futebol brasileiro, França foi negociado com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, em 2002. No futebol europeu, ele teve a oportunidade de disputar grandes torneios e mostrar sua qualidade em um ambiente competitivo. Entre 2002 e 2005, França disputou 81 jogos pelo Bayer Leverkusen e marcou 28 gols.

Posteriormente, o atacante seguiu para o futebol japonês, onde defendeu o Kashiwa Reysol entre 2005 e 2011. No Japão, França teve uma passagem de sucesso, sendo um dos principais goleadores da equipe e conquistando títulos regionais. Em 2012, já no final de sua carreira, França atuou pelo Yokohama FC, também no futebol japonês, antes de anunciar sua aposentadoria como jogador profissional.

Clubes da carreira

1993: Nacional (AM)

1994–1995: XV de Jaú

1996–2002: São Paulo

2002–2005: Bayer Leverkusen

2005–2011: Kashiwa Reysol

2012: Yokohama FC

Por onde anda França?

Após encerrar sua carreira nos gramados, França retornou ao Brasil e passou a se dedicar a projetos pessoais e empresariais. Ele optou por manter uma vida mais reservada, mas eventualmente participa de eventos esportivos e homenagens relacionadas ao São Paulo, clube onde é idolatrado até hoje. França mora entre Dubai e Tóquio, e tem uma carreira como rapper, além de gravar vídeos dançando para o Instagram.

Além disso, França tem presença constante nas redes sociais, onde compartilha memórias de sua carreira e interage com fãs que o acompanham desde os tempos de jogador. Seu legado como atleta é lembrado não apenas pelos gols e conquistas, mas também pela simpatia e profissionalismo que sempre demonstrou.

Atualmente, França reside no Brasil e segue ativo em causas relacionadas ao futebol e ao bem-estar social, consolidando sua trajetória dentro e fora dos gramados.