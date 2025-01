Por onde anda Belletti, ex-São Paulo e Barcelona?

Belletti é um dos nomes mais emblemáticos do futebol brasileiro, reconhecido por sua versatilidade, técnica e momentos marcantes em grandes clubes. Nascido em Cascavel, Paraná, Belletti começou sua carreira profissional no Cruzeiro, mas foi no São Paulo que consolidou seu nome no futebol nacional. No exterior, viveu seu auge ao conquistar a UEFA Champions League com o Barcelona, em 2006, graças a um gol decisivo. Sua trajetória é repleta de títulos, contribuições decisivas e muita habilidade, o que o tornou um dos laterais mais respeitados de sua geração. O Lance! te conta por onde anda Belletti.

Início no Cruzeiro e ascensão no São Paulo

Belletti iniciou sua carreira no Cruzeiro, onde jogou de 1994 a 1996. Apesar de jovem, mostrou potencial e foi observado por grandes clubes. Em 1996, transferiu-se para o São Paulo, onde passou a atuar como volante e lateral-direito. Sua versatilidade e capacidade de adaptação chamaram a atenção. No Tricolor Paulista, conquistou o Campeonato Paulista de 1998 e se tornou peça importante da equipe durante as temporadas seguintes.

Em 1999, foi emprestado ao Atlético Mineiro, onde teve um papel de destaque na conquista da Copa Centenário. Sua passagem pelo Galo o consolidou como um dos melhores laterais-direitos do país, chamando a atenção de clubes internacionais.

Sucesso na Europa: Villarreal, Barcelona e Chelsea

Belletti iniciou sua trajetória europeia no Villarreal, em 2002. No clube espanhol, demonstrou consistência e liderança, o que abriu as portas para uma transferência para o Barcelona, em 2004. No Barça, viveu os melhores anos de sua carreira. Sua atuação na final da Champions League de 2006, contra o Arsenal, foi inesquecível, com o gol que garantiu a vitória por 2 a 1 e o título para o clube catalão.

Após três temporadas de sucesso no Barcelona, Belletti seguiu para o Chelsea, da Inglaterra, em 2007. No clube londrino, conquistou títulos como a Premier League e a FA Cup, desempenhando um papel importante tanto como lateral quanto no meio-campo. Sua visão de jogo e capacidade de contribuir ofensivamente continuaram a ser destaque.

Retorno ao Brasil e aposentadoria

Em 2010, Belletti voltou ao Brasil para jogar pelo Fluminense. Apesar de sua experiência e qualidade, sua passagem pelo Tricolor carioca foi breve, e ele decidiu encerrar a carreira no ano seguinte, em 2011.

Clubes da carreira de Belletti

1994–1996: Cruzeiro

1996–2002: São Paulo

1999: → Atlético Mineiro (empréstimo)

2002–2004: Villarreal

2004–2007: Barcelona

2007–2010: Chelsea

2010–2011: Fluminense

Por onde anda Belletti?

Após pendurar as chuteiras, Belletti manteve-se próximo ao futebol, trabalhando como comentarista esportivo em redes de televisão. Além disso, assumiu cargos administrativos em clubes e também atuou como treinador, buscando transmitir sua experiência para jovens jogadores. Ele é frequentemente convidado para eventos e partidas comemorativas, representando o futebol brasileiro em todo o mundo. Atualmente, Belletti divide seu tempo entre projetos ligados ao esporte e sua família, mantendo viva a conexão com o futebol que o consagrou.