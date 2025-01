Por onde anda Figueiredo, artilheiro da Copinha de 2022 pelo Vasco?

Figueiredo destacou-se no cenário nacional ao conquistar a artilharia da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, a Copinha. Representando o Vasco da Gama, o atacante não apenas brilhou como uma das principais revelações da competição, mas também demonstrou maturidade e habilidade incomuns para sua idade. O feito o colocou como uma das grandes promessas do clube carioca, que viu nele a possibilidade de reforçar o time principal e garantir um futuro competitivo. O Lance! te conta por onde anda Figueiredo.

A Copinha, como é popularmente conhecida, é reconhecida como uma plataforma para jovens talentos ganharem visibilidade. Para Figueiredo, a competição foi o ponto de partida para a consolidação de sua carreira no futebol profissional. Com atuações decisivas, ele chamou a atenção da torcida vascaína e de outros clubes brasileiros.

Ascensão no Vasco

Após a Copinha, Figueiredo foi integrado ao elenco principal do Vasco da Gama. O atacante participou da campanha na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, contribuindo com sua técnica e versatilidade. Apesar das dificuldades do clube em reconquistar espaço na elite nacional, Figueiredo tornou-se uma peça importante, mostrando desenvoltura em jogos decisivos e conquistando a confiança da comissão técnica.

Em 2024, buscando mais minutos em campo, Figueiredo foi emprestado ao Coritiba. A mudança para o clube paranaense foi estratégica, oferecendo ao jogador a oportunidade de atuar como titular em competições importantes. No Coxa, o atacante destacou-se, marcando gols cruciais e contribuindo para a dinâmica ofensiva da equipe. Apesar das oscilações do time no campeonato, Figueiredo conseguiu manter um bom desempenho individual, reforçando sua imagem como um jogador promissor.

Por onde anda Figueiredo?

Com o término do empréstimo ao Coritiba no final de 2024, Figueiredo retornou ao Vasco da Gama. Agora, o atacante está em fase de avaliação com a diretoria vascaína, que busca definir seu futuro para a próxima temporada. A possibilidade de transferências, tanto para clubes nacionais quanto para o exterior, é uma realidade. Figueiredo, por sua vez, demonstra ambição de disputar competições internacionais e expandir sua carreira além das fronteiras brasileiras.

Enquanto isso, o atacante segue treinando no Vasco, à espera de novos desafios. Seu desempenho consistente e sua trajetória ascendente indicam que ele ainda tem muito a oferecer ao futebol. Seja no Brasil ou fora, Figueiredo permanece como um nome a ser observado.

Clubes da carreira

2021–2024: Vasco

2024: Coritiba (empréstimo)