Por onde anda Valdívia, artilheiro da Copinha de 2012?

Valdívia, também conhecido como Valdívia Jr., ganhou notoriedade nacional ao ser o artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2012, a Copinha, representando o Rondonópolis-MT. Sua habilidade, visão de jogo e faro de gol logo o tornaram uma das maiores promessas da competição, garantindo sua contratação pelo Internacional. O Lance! te conta por onde anda Valdívia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pelo Internacional, Valdívia teve uma trajetória ascendente, consolidando-se como um dos destaques da equipe entre 2013 e 2016. Durante esse período, ele contribuiu com gols importantes e boas atuações, tornando-se um dos preferidos da torcida colorada. No entanto, lesões e oscilações acabaram dificultando a manutenção de sua consistência em campo.

Por onde andou Valdívia no Brasil?

Em 2017, Valdívia foi emprestado ao Atlético Mineiro, onde buscou recuperar sua melhor forma. No clube mineiro, ele teve um desempenho razoável, mas não conseguiu atingir o mesmo brilho de sua fase inicial no Internacional. Em 2018, Valdívia acumulou passagens rápidas pelo São Paulo e pelo Al Ittihad, da Arábia Saudita, em novos empréstimos que marcaram uma fase de transição em sua carreira.

continua após a publicidade

Nos anos seguintes, ele defendeu clubes como Vasco da Gama e Avaí, novamente em caráter de empréstimo. Apesar de mostrar lampejos do talento que o consagrou, Valdívia enfrentou dificuldades para retomar o protagonismo de suas primeiras temporadas.

Jornada internacional

Em 2023, Valdívia decidiu se aventurar novamente fora do Brasil e assinou contrato com o Jeonnam Dragons, da Coreia do Sul. No clube asiático, ele encontrou uma nova oportunidade de se reinventar e ganhar sequência de jogos. Sua experiência e qualidade técnica têm sido fundamentais para a equipe, que disputa as principais competições do país.

continua após a publicidade

Por onde anda Valdívia?

Atualmente, Valdívia segue defendendo o Jeonnam Dragons na Coreia do Sul. Mesmo longe do futebol brasileiro, ele continua sendo lembrado como uma das maiores promessas reveladas pelo Internacional, especialmente pelo desempenho marcante na Copinha de 2012.

Clubes da carreira

2012: Rondonópolis-MT

2013–2020: Internacional

2017–2018: Atlético Mineiro (empréstimo)

2018: São Paulo (empréstimo)

2018: Al Ittihad (empréstimo)

2019: Vasco da Gama (empréstimo)

2020: Avaí (empréstimo)

2021: Avaí

2022: Cuiabá

2023–presente: Jeonnam Dragons