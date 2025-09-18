Por onde anda Dudu Cearense, ex-volante da Seleção Brasileira?

Com a Seleção Brasileira, foi campeão da Copa América em 2004 e atuou em seleções de base.

Alexandro Silva de Sousa, o Dudu Cearense, nasceu em Fortaleza em 15 de abril de 1983 e construiu uma carreira sólida como volante, capaz de marcar, conduzir a saída de bola e ainda aparecer na área para finalizar. Revelado no Vitória, destacou-se muito jovem e rapidamente atravessou fronteiras: ainda em 2004, deixou o futebol brasileiro rumo ao Japão e, na sequência, à França, em um começo de trajetória internacional que o levaria ao leste europeu e ao topo do futebol russo. O Lance! te conta por onde anda Dudu Cearense.

No CSKA Moscou, viveu anos de afirmação: títulos nacionais, presença constante em competições europeias e notoriedade pelo jogo físico, mas técnico, que o tornava útil tanto para proteger a defesa quanto para iniciar ataques. A passagem pela Rússia abriu portas para o Olympiacos, na Grécia, onde acrescentou mais taças ao currículo e consolidou a imagem de volante competitivo em contextos de pressão.

De volta ao Brasil, atuou por Atlético-MG e Goiás, período em que alternou bons momentos com fases de adaptação e lesões. Já na reta final, passou pelo Fortaleza — clube da terra natal — e pelo Botafogo, onde somou partidas importantes, gols pontuais e liderança de vestiário. Em 2019, anunciou a aposentadoria, encerrando quase duas décadas como profissional.

Pela Seleção Brasileira, a história foi relevante: campeão da Copa América de 2004, convocado em diferentes ciclos e presença constante nas seleções de base — com títulos e protagonismo. O conjunto dessa trajetória o coloca como um dos volantes brasileiros mais rodados de sua geração, com experiências marcantes em diferentes culturas de jogo.

Vitória: a base que moldou Dudu Cearense

No Vitória, Dudu trocou a equipe júnior pelo profissional em 2001 e, ainda adolescente, ganhou lastro de titular em campeonatos regionais e no Brasileiro de 2002. A regularidade, o bom posicionamento e a leitura de jogo chamaram atenção. Em 2003, já consolidado, marcou gols, participou de campanhas fortes em torneios estaduais e regionais e virou nome recorrente no noticiário nacional. Essa ascensão rápida foi a porta de entrada para o mercado internacional e para as convocações nas seleções de base — um trampolim perfeito para a maturação que viria a seguir.

CSKA Moscou: títulos, vitrine europeia e afirmação

Após breve passagem por Kashiwa Reysol e empréstimo ao Rennes, Dudu Cearense desembarcou no CSKA no começo de 2005. Levou pouco tempo para se adaptar ao estilo intenso do campeonato russo e conquistar espaço entre os titulares. Com participação direta em campanhas vitoriosas, ajudou o clube a erguer o Campeonato Russo, a Copa da Rússia e a Supercopa, além de se firmar como peça de confiança em jogos de Champions e Europa League. Na Rússia, refinou o equilíbrio entre combatividade e chegada ao ataque, somando gols importantes e uma consistência que o manteve no radar da Seleção principal.

Olympiacos: mais troféus e jogos grandes

Em 2008, Dudu Cearense trocou Moscou por Pireu. No Olympiacos, manteve o padrão competitivo em um clube habituado a disputar títulos e partidas continentais decisivas. Fez gols relevantes em campeonatos e copas nacionais, participou de campanhas na Champions e viveu temporadas de protagonismo até sofrer com algumas lesões que interromperam sequências. Ainda assim, o período grego consolidou sua imagem de volante pronto para jogos de pressão e objetivos ambiciosos.

Retorno ao Brasil: Atlético-MG e o capítulo no Goiás

A volta ao Brasil trouxe o desafio de se reenquadrar ao calendário local. No Atlético-MG, Dudu alternou partidas como titular e suplente, somando gols e bons jogos em meio a um elenco em reconstrução. Em 2012, acertou com o Goiás e, em temporada de afirmação, participou de título da Série B e de campanha forte em 2013, com final estadual, sequência na Copa do Brasil e briga por vaga continental. O período no Centro-Oeste recolocou o volante em evidência no cenário nacional.

Fortaleza e Botafogo: reta final com liderança e experiência

Em 2015, Dudu Cearense retornou à terra natal para defender o Fortaleza. A passagem foi discreta em campo, mas simbólica pelo vínculo afetivo com o clube e com a cidade. Em 2016, transferiu-se ao Botafogo e encontrou uma sequência de bons jogos sob comando de Jair Ventura, participando de vitórias marcantes e contribuindo com gols eventuais. Entre lesões e rodízios, encerrou o ciclo alvinegro em 2018, ano em que atuou pouco. Em março de 2019, oficializou a aposentadoria.

Por onde anda Dudu Cearense?

Aposentado desde 2019, Dudu Cearense (@duducearensedc) é CEO da Okto Investimentos, uma assessoria financeira que tem vários jogadores de futebol como clientes.

Clubes em que Dudu Cearense atuou