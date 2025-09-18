menu hamburguer
Por onde anda Dudu Cearense, ex-volante da Seleção Brasileira?

Campeão da Copa América de 2004, Dudu Cearense leva hoje uma vida discreta.

Dudu Cearense comemora o gol da vitória
imagem cameraDudu Cearense em ação pelo Botafogo, o seu último clube na carreira. (Botafogo)
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 18/09/2025
07:29
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Dudu Cearense, nascido em 15 de abril de 1983 em Fortaleza, se destacou como volante no futebol internacional.
Passou por clubes como CSKA Moscou e Olympiacos, conquistando títulos importantes.
Com a Seleção Brasileira, foi campeão da Copa América em 2004 e atuou em seleções de base.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Alexandro Silva de Sousa, o Dudu Cearense, nasceu em Fortaleza em 15 de abril de 1983 e construiu uma carreira sólida como volante, capaz de marcar, conduzir a saída de bola e ainda aparecer na área para finalizar. Revelado no Vitória, destacou-se muito jovem e rapidamente atravessou fronteiras: ainda em 2004, deixou o futebol brasileiro rumo ao Japão e, na sequência, à França, em um começo de trajetória internacional que o levaria ao leste europeu e ao topo do futebol russo. O Lance! te conta por onde anda Dudu Cearense.

No CSKA Moscou, viveu anos de afirmação: títulos nacionais, presença constante em competições europeias e notoriedade pelo jogo físico, mas técnico, que o tornava útil tanto para proteger a defesa quanto para iniciar ataques. A passagem pela Rússia abriu portas para o Olympiacos, na Grécia, onde acrescentou mais taças ao currículo e consolidou a imagem de volante competitivo em contextos de pressão.

De volta ao Brasil, atuou por Atlético-MG e Goiás, período em que alternou bons momentos com fases de adaptação e lesões. Já na reta final, passou pelo Fortaleza — clube da terra natal — e pelo Botafogo, onde somou partidas importantes, gols pontuais e liderança de vestiário. Em 2019, anunciou a aposentadoria, encerrando quase duas décadas como profissional.

Pela Seleção Brasileira, a história foi relevante: campeão da Copa América de 2004, convocado em diferentes ciclos e presença constante nas seleções de base — com títulos e protagonismo. O conjunto dessa trajetória o coloca como um dos volantes brasileiros mais rodados de sua geração, com experiências marcantes em diferentes culturas de jogo.

Vitória: a base que moldou Dudu Cearense

No Vitória, Dudu trocou a equipe júnior pelo profissional em 2001 e, ainda adolescente, ganhou lastro de titular em campeonatos regionais e no Brasileiro de 2002. A regularidade, o bom posicionamento e a leitura de jogo chamaram atenção. Em 2003, já consolidado, marcou gols, participou de campanhas fortes em torneios estaduais e regionais e virou nome recorrente no noticiário nacional. Essa ascensão rápida foi a porta de entrada para o mercado internacional e para as convocações nas seleções de base — um trampolim perfeito para a maturação que viria a seguir.

CSKA Moscou: títulos, vitrine europeia e afirmação

Após breve passagem por Kashiwa Reysol e empréstimo ao Rennes, Dudu Cearense desembarcou no CSKA no começo de 2005. Levou pouco tempo para se adaptar ao estilo intenso do campeonato russo e conquistar espaço entre os titulares. Com participação direta em campanhas vitoriosas, ajudou o clube a erguer o Campeonato Russo, a Copa da Rússia e a Supercopa, além de se firmar como peça de confiança em jogos de Champions e Europa League. Na Rússia, refinou o equilíbrio entre combatividade e chegada ao ataque, somando gols importantes e uma consistência que o manteve no radar da Seleção principal.

Olympiacos: mais troféus e jogos grandes

Em 2008, Dudu Cearense trocou Moscou por Pireu. No Olympiacos, manteve o padrão competitivo em um clube habituado a disputar títulos e partidas continentais decisivas. Fez gols relevantes em campeonatos e copas nacionais, participou de campanhas na Champions e viveu temporadas de protagonismo até sofrer com algumas lesões que interromperam sequências. Ainda assim, o período grego consolidou sua imagem de volante pronto para jogos de pressão e objetivos ambiciosos.

Retorno ao Brasil: Atlético-MG e o capítulo no Goiás

A volta ao Brasil trouxe o desafio de se reenquadrar ao calendário local. No Atlético-MG, Dudu alternou partidas como titular e suplente, somando gols e bons jogos em meio a um elenco em reconstrução. Em 2012, acertou com o Goiás e, em temporada de afirmação, participou de título da Série B e de campanha forte em 2013, com final estadual, sequência na Copa do Brasil e briga por vaga continental. O período no Centro-Oeste recolocou o volante em evidência no cenário nacional.

Fortaleza e Botafogo: reta final com liderança e experiência

Em 2015, Dudu Cearense retornou à terra natal para defender o Fortaleza. A passagem foi discreta em campo, mas simbólica pelo vínculo afetivo com o clube e com a cidade. Em 2016, transferiu-se ao Botafogo e encontrou uma sequência de bons jogos sob comando de Jair Ventura, participando de vitórias marcantes e contribuindo com gols eventuais. Entre lesões e rodízios, encerrou o ciclo alvinegro em 2018, ano em que atuou pouco. Em março de 2019, oficializou a aposentadoria.

Por onde anda Dudu Cearense?

Aposentado desde 2019, Dudu Cearense (@duducearensedc) é CEO da Okto Investimentos, uma assessoria financeira que tem vários jogadores de futebol como clientes.

Clubes em que Dudu Cearense atuou

  1. Vitória (2001–2003)
  2. Kashiwa Reysol (2004–2005)
  3. Rennes – empréstimo (2004–2005)
  4. CSKA Moscou (2005–2008)
  5. Olympiacos (2008–2011)
  6. Atlético-MG (2011–2012)
  7. Goiás (2012–2013)
  8. OFI Creta (2014)
  9. Maccabi Netanya (2014)
  10. Fortaleza (2015–2016)
  11. Botafogo (2016–2018)

