Por onde anda Diego Souza, ex-atacante e andarilho do futebol?

Diego de Souza Andrade, ou simplesmente Diego Souza, encerrou oficialmente sua carreira como jogador profissional em fevereiro de 2024, aos 38 anos. Ídolo em diversos clubes brasileiros, o versátil atacante, que também atuava como meia, deixou os gramados após impressionantes 904 jogos e 255 gols na carreira, consolidando-se como um dos grandes nomes do futebol nacional nas últimas duas décadas. O Lance! te conta por onde anda Diego Souza.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A carreira de um andarilho da bola

Natural do Rio de Janeiro, Diego Souza começou no Fluminense, mas logo foi negociado com o Benfica, de Portugal. Sem atuar pelo clube lisboeta, foi emprestado ao Flamengo, clube do coração, e depois ao Grêmio, onde brilhou na Libertadores de 2007. Suas atuações o levaram ao Palmeiras, onde consolidou-se como meia de chegada e se destacou até 2010.

Passou ainda por Atlético-MG, Vasco (onde foi campeão da Copa do Brasil), e teve breves passagens por Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Metalist, da Ucrânia. Foi no Sport Recife, em 2016, que viveu uma das melhores fases da carreira: terminou como artilheiro do Brasileirão, com 14 gols.

continua após a publicidade

Entre 2018 e 2019, Diego Souza defendeu o São Paulo e o Botafogo, chegando à marca de representar 10 dos 12 grandes clubes do Brasil. De volta ao Grêmio em 2020, teve destaque imediato, sendo o maior artilheiro do país naquela temporada com 28 gols. Sua última passagem profissional foi no Sport, em 2023.

Seleção Brasileira e títulos

Apesar do talento, Diego Souza teve poucas oportunidades com a camisa da Seleção. Foram apenas sete jogos entre 2009 e 2017, com dois gols — ambos marcados contra a Austrália, em amistoso disputado em Melbourne. Ele participou também das seleções de base e integrou a equipe campeã sul-americana sub-17 em 2001.

continua após a publicidade

Por onde anda Diego Souza?

Após a aposentadoria, Diego Souza revelou o desejo de seguir no futebol como dirigente ou comentarista. Com forte identificação com clubes como Vasco, Sport e Grêmio, há expectativa de que ele possa integrar projetos ligados a gestão esportiva ou televisão. Até o momento, ele tem aproveitado o tempo para descansar ao lado da família e manter contato com o esporte por meio de entrevistas e participação em eventos ligados ao futebol.

Clubes em que Diego Souza atuou:

Fluminense

Benfica

→ Flamengo (emp.)

→ Grêmio (emp.)

Palmeiras

Atlético Mineiro

Vasco da Gama

Al-Ittihad (Arábia Saudita_

Cruzeiro

Metalist (Ucrânia)

→ Sport (emp.)

Fluminense

Sport

São Paulo

→ Botafogo (emp.)

Grêmio

Sport

Resumo da carreira de Diego Souza: