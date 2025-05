Por onde anda Beckham, que completa 50 anos hoje

David Beckham completa 50 anos neste 2 de maio e ainda é um dos nomes mais reconhecíveis do futebol mundial — mesmo tendo pendurado as chuteiras há mais de uma década. Exemplo de talento e visão estratégica, ele transcendeu a figura de ex-jogador para se consolidar como uma referência de sucesso dentro e fora do esporte. De ídolo dos gramados a executivo de clube, Beckham construiu uma trajetória admirável que mistura títulos, carisma e inteligência de mercado. O Lance! te conta por onde anda David Beckham.

Ícone de uma geração, o inglês foi protagonista em alguns dos maiores clubes do mundo, como Manchester United, Real Madrid, Milan e PSG, além de ter marcado época na seleção inglesa. Como atleta, ficou famoso por sua precisão em cruzamentos, cobranças de falta e lançamentos longos — características que o tornaram um dos meio-campistas mais emblemáticos da era moderna. Mas seu impacto vai muito além da bola rolando.

Beckham foi também um dos primeiros jogadores a se transformar em marca global. Casado com Victoria Beckham, ex-Spice Girl e estilista de sucesso, ele virou sinônimo de influência, estilo e marketing esportivo, abrindo caminho para uma nova geração de atletas-celebridade. Seu alcance extrapolou o futebol: tornou-se modelo, embaixador de marcas, ícone de moda e protagonista de campanhas publicitárias mundo afora.

Mesmo aposentado desde 2013, Beckham manteve a popularidade e encontrou novas formas de se reinventar. Seja como dono de clube nos Estados Unidos, figura ativa em causas humanitárias ou investidor em projetos inovadores, ele continua sendo uma presença constante nos noticiários e nos bastidores do esporte. Sua biografia é hoje estudada como exemplo de transição de carreira bem-sucedida para atletas de alto nível.

Ao completar meio século de vida, David Beckham segue em atividade intensa — não mais como jogador, mas como dirigente, empresário, pai de família e influenciador global. A seguir, relembramos os clubes que defenderam sua camisa e revelamos onde ele está agora, celebrando 50 anos com o mesmo prestígio de quando era o dono das cobranças de falta mais temidas do planeta.

Clubes em que Beckham jogou:

Manchester United (1992–2003)

Preston North End (1995, por empréstimo)

Real Madrid (2003–2007)

LA Galaxy (2007–2012)

AC Milan (2009 e 2010, por empréstimo)

Paris Saint-Germain (2013)

Com passagens marcantes por quatro grandes ligas, Beckham conquistou títulos na Inglaterra, Espanha, Estados Unidos e França. Pela seleção inglesa, atuou em 115 partidas e foi capitão por seis anos. Participou de três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2006) e duas Eurocopas (2000 e 2004).

Por onde anda Beckham?

Beckham se despediu dos gramados em 2013, após uma curta passagem pelo Paris Saint-Germain. Desde então, reinventou-se como empresário, dirigente esportivo e influenciador global.

Inter Miami

O maior projeto esportivo de Beckham no pós-carreira é o Inter Miami CF, clube da Major League Soccer fundado por ele e um grupo de investidores. A franquia estreou oficialmente em 2020 e rapidamente atraiu atenção mundial — especialmente após a contratação de Lionel Messi em 2023. Como presidente e co-proprietário, Beckham comanda o clube e representa a principal imagem institucional da equipe, atuando ativamente nos bastidores do futebol norte-americano.

Salford City

Além do Inter Miami, Beckham é também co-proprietário do Salford City, clube da Inglaterra controlado por ex-companheiros do Manchester United. A ideia do grupo é desenvolver o time com base em valores como gestão profissional, formação de atletas e conexão com a comunidade.

Figura de destaque global

David Beckham é mais do que um ex-jogador: tornou-se um ícone cultural e comercial, atuando como garoto-propaganda de marcas globais como Adidas, Armani, H&M, Pepsi, Samsung, Maserati e outras. Estima-se que sua fortuna ultrapasse os US$ 500 milhões, fruto de acordos publicitários, licenciamento de imagem e investimentos.

Ele também lançou a marca de cuidados masculinos House 99 e possui linhas de perfumes, roupas e produtos de estilo de vida. Recentemente, estrelou a série documental “Beckham” da Netflix, que revisita sua trajetória dentro e fora de campo, com forte repercussão internacional.

Engajamento social e família

Desde 2005, Beckham é embaixador da UNICEF e lidera o projeto 7: The David Beckham UNICEF Fund, que apoia crianças em situação de vulnerabilidade ao redor do mundo. Também esteve envolvido na campanha contra a malária e em ações ligadas à educação, nutrição e inclusão.

Casado desde 1999 com a ex-Spice Girl Victoria Beckham, David tem quatro filhos: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. A família Beckham segue sendo uma das mais midiáticas e influentes do planeta, frequentemente presente em eventos de moda, causas sociais e campanhas de grandes marcas.