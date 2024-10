Confira as estatísticas do clássico entre Chelsea e Arsenal (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 15:03 • Rio de Janeiro

Duas das maiores equipes presentes no futebol inglês e que fazem um dos grandes clássicos de Londres, Chelsea e Arsenal já se enfrentaram por diversas oportunidades e sua rivalidade ganhou força depois dos anos 2000, quando os Blues atingiram um novo patamar na Premier League. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Chelsea e Arsenal? O Lance! te conta.

Quem mais venceu na história do clássico entre Chelsea e Arsenal?

O primeiro clássico entre Chelsea e Arsenal ocorreu no ano de 1907, pelo Football League First Division, nome dado ao Campeonato Inglês enquanto a FA (Federação Inglesa de Futebol) comandou a organização da competição. A rivalidade entre os clubes começou a ficar acirrada já na década de 1930 e foi se intensificando ao longo dos anos.

Desde então, as estatísticas computam um total de 181 partidas entre as equipes, sendo a grande maioria pelo Campeonato Inglês (contabilizando a era Premier League e o período em que a competição era organizada pela Federação Inglesa). As equipes já decidiram algumas finais de campeonatos ao longo do tempo, mas as mais importantes ficam com a final da Europa League da temporada 2018/19, além das finais da Copa da Inglaterra em 2020 e 2016/17.

O clássico entre Chelsea e Arsenal tem uma vantagem aos Gunners, que ficam na frente dos rivais por quase 20 vitórias. O Arsenal possui 74 placares ao seu favor, enquanto os Blues já ganharam 56 partidas. Além disso, o embate também já teve 51 empates.

Confira os títulos dos clubes ingleses

O Chelsea possui como seus títulos mais relevantes: seis troféus do Campeonato Inglês, oito da Copa da Inglaterra, cinco da Copa da Liga Inglesa, quatro da Supercopa da Inglaterra, duas taças da Europa League, além de outros dois troféus da Liga dos Campeões da Europa.

Já o Arsenal tem como títulos de maior importância: 13 títulos do Campeonato Inglês, 14 títulos da Copa da Inglaterra (FA Cup), duas Copas da Liga Inglesa e mais 17 taças da Supercopa da Inglaterra. O clube londrino chegou em apenas uma final de Champions League ao longo de sua história, que perdeu para o Barcelona.