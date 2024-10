Confira as estatísticas do clássico entre Manchester City e Chelsea (Foto: Ben Stansall / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 13:32 • Rio de Janeiro

Manchester City e Chelsea protagonizam um dos grandes jogos do futebol inglês atualmente. As equipes ganharam grande notoriedade no esporte depois de terem sido comprados pelo sheik Mansour e pelo magnata russo, Abramovich, respectivamente. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Manchester City e Chelsea? O Lance! te conta.

Confira as estatísticas do clássico entre Manchester City e Chelsea (Foto: GLYN KIRK / IKIMAGES / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quem mais venceu na história do clássico entre Manchester City e Chelsea?

Segundo o site, Transfermarkt, o primeiro clássico entre Manchester City e Chelsea aconteceu na temporada 1912/13, pelo Campeonato Inglês. Naquela ocasião, os Citizens acabaram vencendo seus rivais de Londres, pelo placar de 2 a 0.

Desde então, as estatísticas computam um total de 155 disputas entre as equipes, sendo a grande maioria pelo Campeonato Inglês (contabilizando a era Premier League e o período em que a competição era organizada pela Federação Inglesa). A única vez que as equipes se enfrentaram por campeonatos europeus também é o maior jogo da história do confronto, a final da Champions League da temporada 2020/21, com vitória dos Blues.

Destas 155 partidas disputadas, as equipes estão praticamente empatadas nos números. O Chelsea tem uma leve vantagem sobre o time de Manchester, com 61 vitórias, contra 60 do City. Além disso, outros 34 empates também aconteceram no clássico.

Veja os principais títulos dos rivais ingleses (Foto: Ian Kington/AFP)

Confira os títulos dos clubes ingleses

O Manchester City possui 39 títulos no total. Os mais importantes ficam com 10 Campeonatos Ingleses, sete Copas da Inglaterra, oito Copas da Liga Inglesa, sete Supercopas da Inglaterra e uma Champions League. O clube ainda ganhou a tríplice coroa na temporada 2022/23.

Já o Chelsea possui como seus títulos mais relevantes: seis títulos do Campeonato Inglês, oito da Copa da Inglaterra, cinco da Copa da Liga Inglesa, quatro da Supercopa da Inglaterra, duas taças da Europa League, além de outros dois troféus da Liga dos Campeões da Europa.