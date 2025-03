Por onde anda Del Piero, ex-jogador da Itália?

Alessandro Del Piero é um dos maiores nomes da história do futebol italiano e mundial. Com uma carreira brilhante e recheada de títulos, ele se tornou ídolo da Juventus, clube pelo qual atuou por 19 temporadas e conquistou várias competições, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA e seis títulos da Série A. Sua trajetória também foi marcada por grande sucesso na seleção italiana, com destaque para a conquista da Copa do Mundo de 2006. Del Piero era um jogador técnico, criativo e letal nas finalizações, sendo um dos maiores cobradores de falta de sua geração. O Lance! te conta por onde anda Del Piero.

Após encerrar a carreira como jogador profissional, Del Piero se manteve ativo no meio esportivo, atuando como comentarista, empreendedor e embaixador do futebol. Seu impacto no esporte continua sendo reconhecido por fãs e especialistas, consolidando seu status de lenda do futebol mundial.

A carreira

Del Piero iniciou sua carreira profissional no Padova, mas foi na Juventus que ele alcançou o status de lenda. Durante sua longa passagem pelo clube de Turim, ele se tornou o maior artilheiro da história da equipe, acumulando recordes e conquistas. Como capitão, foi peça fundamental nas glórias da equipe, demonstrando liderança e comprometimento dentro e fora de campo. Após deixar a Juventus em 2012, o atacante jogou na Austrália, pelo Sydney FC, e depois teve uma breve passagem pelo Delhi Dynamos, na Índia, antes de se aposentar oficialmente dos gramados em 2014.

Lista de clubes:

Padova (1991-1993)

Juventus (1993-2012)

Sydney FC (2012-2014)

Delhi Dynamos (2014)

Legado de Del Piero no futebol

O legado de Del Piero vai além dos números e dos títulos conquistados. Sua elegância em campo, sua capacidade de decidir jogos e sua lealdade à Juventus o tornaram um dos jogadores mais respeitados da história do futebol. Ele também se destacou pela versatilidade, sendo capaz de atuar em diversas posições ofensivas e sendo um exímio batedor de faltas e pênaltis. Del Piero possuía uma finalização precisa, dribles curtos e uma visão de jogo refinada, o que lhe permitia criar jogadas e marcar gols espetaculares.

No futebol internacional, Del Piero defendeu a seleção italiana em quatro Eurocopas e três Copas do Mundo, sendo um dos protagonistas na campanha vitoriosa da Azzurra em 2006. Ele marcou um gol decisivo na semifinal contra a Alemanha e converteu uma das cobranças na disputa de pênaltis contra a França na final. Sua experiência e frieza foram essenciais para a conquista do tetracampeonato mundial da Itália.

Além de sua brilhante trajetória nos gramados, Del Piero também influenciou gerações de jogadores e torcedores. Seu profissionalismo e caráter exemplar o tornaram uma referência dentro e fora do esporte, sendo constantemente lembrado como um modelo de atleta completo.

Por onde anda Del Piero?

Após se aposentar do futebol, Del Piero se tornou uma figura ativa no meio esportivo. Ele passou a atuar como comentarista esportivo na Sky Sport Italia e na ESPN, onde compartilha sua vasta experiência e análises sobre o futebol mundial. Além disso, ele se aventurou no mundo dos negócios, fundando um restaurante italiano em Los Angeles, chamado "No.10", em referência ao seu histórico número na camisa da Juventus. O restaurante se tornou um ponto de encontro de fãs do futebol e personalidades do esporte.

Del Piero também continua envolvido em ações beneficentes e projetos ligados ao futebol. Ele atua como embaixador do esporte e participa de eventos e amistosos promovidos por entidades esportivas. Além disso, tem sido convidado para atuar como conselheiro em diversas iniciativas voltadas para o desenvolvimento do futebol juvenil e projetos sociais que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão.

Recentemente, ele revelou estar interessado em seguir carreira como treinador ou dirigente esportivo, mantendo viva sua paixão pelo futebol. Seu conhecimento tático e sua experiência podem ser grandes diferenciais para contribuir com o crescimento do esporte em novas funções. Mesmo longe dos gramados como jogador, Alessandro Del Piero segue sendo um nome marcante e influente no futebol mundial.