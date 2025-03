Por onde anda Oliver Kahn, ex-goleiro da Alemanha?

Oliver Kahn é uma figura emblemática do futebol mundial, reconhecido por suas grandes atuações e liderança dentro de campo. Ídolo do Bayern de Munique e da Seleção Alemã, o ex-goleiro se destacou pela sua presença imponente e estilo agressivo, o que lhe rendeu o apelido de "O Titã". Com uma carreira repleta de títulos e prêmios individuais, Kahn deixou sua marca como um dos maiores goleiros da história. O Lance! te conta por onde anda Oliver Kahn.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sua trajetória no futebol começou cedo, nas categorias de base do Karlsruher SC, onde evoluiu rapidamente e conquistou espaço na equipe principal, destacando-se especialmente na UEFA Cup. Mas foi no Bayern de Munique que Oliver Kahn realmente consolidou sua carreira e se tornou uma lenda, acumulando conquistas como a UEFA Champions League, Bundesliga e diversos títulos nacionais.

Por onde anda Oliver Kahn?

Após pendurar as chuteiras em 2008, Oliver Kahn não se afastou do futebol, assumindo um novo papel fora dos gramados. Inicialmente, ele começou sua carreira na mídia esportiva como comentarista, trabalhando para a ZDF e participando de programas esportivos na Alemanha e no exterior. Sua visão analítica e personalidade forte fizeram dele um comentarista respeitado e requisitado.

continua após a publicidade

Em seguida, Kahn migrou para a área executiva do futebol. Em janeiro de 2020, tornou-se membro do conselho executivo do Bayern de Munique, e pouco depois, em julho de 2021, assumiu o cargo de CEO do clube bávaro. Durante sua gestão, ele participou ativamente das decisões estratégicas e administrativas, contribuindo diretamente para o sucesso esportivo e financeiro do clube. Porém, em maio de 2023, foi desligado do cargo após uma decisão interna do Bayern.

Além de suas atividades profissionais, Oliver Kahn também se dedica a causas sociais e educacionais, apoiando diversas instituições e iniciativas, especialmente aquelas que promovem o desenvolvimento de jovens através do esporte.

continua após a publicidade

Clubes em que Oliver Kahn jogou

Karlsruher SC (1987–1994)

Oliver Kahn iniciou sua trajetória no Karlsruher SC, onde subiu das categorias de base para a equipe profissional. Durante seu período no clube, ele rapidamente se destacou como um goleiro confiável, ajudando o Karlsruher a alcançar resultados expressivos, incluindo uma memorável campanha até as semifinais da Copa da UEFA de 1993-1994.

Bayern de Munique (1994–2008)

Em 1994, Kahn se transferiu para o Bayern de Munique, em uma negociação recorde para um goleiro na época. Durante 14 anos no clube bávaro, ele se consolidou como um dos maiores goleiros da história, conquistando oito títulos da Bundesliga, seis Copas da Alemanha, uma Liga dos Campeões da UEFA (2000-2001) e uma Copa Intercontinental. Sua atuação contra o Valencia na final da Liga dos Campeões em 2001, com três defesas decisivas nas cobranças de pênalti, é lembrada até hoje como um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira.

Ao longo desses anos, Kahn estabeleceu diversos recordes pessoais e foi eleito o melhor goleiro do mundo por três vezes pela IFFHS, além de receber o prêmio de Melhor Jogador da Copa do Mundo de 2002, algo raro para um goleiro.

Passagem de Oliver Kahn na seleção alemã (1995–2006)

Na seleção alemã, Kahn teve uma carreira igualmente brilhante. Após ser reserva na Eurocopa de 1996, vencida pela Alemanha, ele assumiu o posto de goleiro titular após a aposentadoria de Andreas Köpke. Oliver Kahn foi fundamental na campanha alemã na Copa do Mundo de 2002, onde chegou à final contra o Brasil. Mesmo com a derrota por 2 a 0, Kahn recebeu a Bola de Ouro como melhor jogador do torneio, sendo até hoje o único goleiro a conquistar tal feito.

Ele também participou da Eurocopa de 2004 e da Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha, onde fez sua última partida pela seleção alemã no jogo que garantiu o terceiro lugar contra Portugal.

Oliver Kahn é lembrado por sua personalidade forte, liderança exemplar e paixão pelo futebol, características que o tornaram um ícone tanto no futebol alemão quanto mundial.