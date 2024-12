Por onde anda Tinga, ex-volante do Internacional?

Paulo César Tinga, conhecido como Tinga, foi um dos volantes mais marcantes do futebol nacional e internacional. Com passagens vitoriosas pelo Internacional e Borussia Dortmund, ele se destacou por sua técnica, visão de jogo e capacidade de liderança. Após pendurar as chuteiras, Tinga segue conectado ao esporte, agora como palestrante e gestor. O Lance! te conta por onde anda Tinga.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A trajetória de Tinga no futebol

Tinga iniciou sua carreira no Grêmio em 1997, onde rapidamente ganhou destaque como um meio-campista promissor. Ele participou de momentos importantes do clube, incluindo conquistas como a Copa do Brasil de 1997 e o Campeonato Gaúcho de 1999. Após uma breve experiência no futebol japonês pelo Kawasaki Frontale, retornou ao Brasil para defender o Botafogo, consolidando seu nome no cenário nacional.

Em 2005, Tinga transferiu-se para o Internacional, onde viveu um dos melhores momentos de sua carreira. Ele foi peça-chave na conquista da Copa Libertadores de 2006, marcando gols importantes na campanha que culminou no título continental. Esse desempenho chamou a atenção do Borussia Dortmund, clube pelo qual jogou entre 2006 e 2010, conquistando o título da Bundesliga na temporada 2010-2011.

continua após a publicidade

Após sua passagem pela Europa, Tinga retornou ao Internacional e, posteriormente, defendeu o Cruzeiro, onde encerrou sua carreira em 2015, com mais títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014.

A transição para a gestão esportiva

Após pendurar as chuteiras, Tinga direcionou sua carreira para o trabalho com gestão esportiva e palestras motivacionais. Ele utiliza sua experiência no futebol para abordar temas como superação, trabalho em equipe e liderança.

continua após a publicidade

Tinga também se envolveu em projetos sociais voltados para a inclusão e desenvolvimento de jovens em comunidades carentes, fortalecendo seu legado além dos campos. Sua atuação no futebol corporativo demonstra seu comprometimento com o esporte e com o impacto positivo que ele pode gerar na sociedade.

Por onde anda Tinga?

Atualmente, Tinga é uma figura ativa em eventos esportivos e no cenário corporativo, onde ministra palestras e compartilha sua trajetória de sucesso. Ele também participa de programas de mentoria para atletas e jovens gestores, ajudando a moldar as futuras gerações do futebol brasileiro.

Sua história de dedicação, tanto dentro quanto fora de campo, serve de inspiração para muitos, consolidando-o como uma referência não apenas no esporte, mas também no mundo dos negócios.

Clubes onde Tinga jogou:

1997–2003: Grêmio

1999–2000: Kawasaki Frontale (empréstimo)

2000: Botafogo (empréstimo)

2004: Sporting

2005–2006: Internacional

2006–2010: Borussia Dortmund

2010–2012: Internacional

2012–2015: Cruzeiro