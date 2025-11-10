Por onde anda Breno, ex-zagueiro do São Paulo e da Seleção?

Condonado em 2012 por um crime, retornou ao São Paulo em 2014, mas lidou com problemas físicos novamente.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Breno Vinícius Rodrigues Borges subiu ao profissional em 2007 e, em poucos meses, virou protagonista do futebol brasileiro. Estreou com 17 anos, marcou gols decisivos no Brasileirão e terminou a temporada como revelação, melhor zagueiro e Bola de Prata, pilares do time campeão nacional. A maturidade tática, o porte físico (1,91 m) e a qualidade na saída de bola o transformaram na maior promessa defensiva do país naquele ano. O Lance! te conta por onde anda Breno.

Bayern de Munique e o desafio europeu

Negociado no fim de 2007, Breno chegou ao Bayern de Munique por alto investimento e estreou em 2008. Teve minutos na Copa da UEFA e Liga dos Campeões, mas encontrou forte concorrência e sequência interrompida por problemas físicos. Em 2010, foi emprestado ao Nürnberg para ganhar ritmo; vinha em boa série quando sofreu grave lesão no ligamento cruzado do joelho direito, fato que condicionou o restante de sua passagem na Alemanha. Em 4 de julho de 2012, Breno foi condenado à três anos e nove meses de prisão por colocar fogo em sua própria casa na Alemanha.

Retorno ao Brasil: recomeço, obstáculo e nova tentativa

O zagueiro regressou ao São Paulo já no planejamento de retomada da carreira. Depois do período turbulento na Alemanha, foi reintegrado ao elenco tricolor no fim de 2014. Em 2015, voltou a campo, inclusive atuando como primeiro volante em alguns jogos, mas voltou a lidar com tendinite e cirurgias no joelho, o que limitou aparições em 2015 e 2016.

Em 2017, seguiu para o Vasco da Gama: primeiro por empréstimo e, depois, com contrato em definitivo. Teve boa sequência naquele ano, marcou gol, e compôs defesa competitiva no segundo turno do Brasileirão. Entre 2018 e 2021, alternou períodos de recuperação e convocações pontuais até encerrar o ciclo no clube.

Seleção Brasileira: ciclo olímpico e convocações

Breno foi titular da Seleção Olímpica em 2008, medalha de bronze em Pequim. Chegou a ser chamado pela Seleção principal em diferentes momentos do período europeu, sem atuações oficiais.

Por onde anda Breno?

Após as últimas passagens por São Paulo e Vasco, Breno (@oficialbrenoborges33) mantém vida discreta, fora dos gramados. Sem clube e sem atividades públicas contínuas no futebol profissional, o ex-zagueiro concentra-se em projetos pessoais e familiares, mantendo baixa exposição. Para o torcedor, permanece a lembrança da joia revelada no Morumbi em 2007 — um talento que enfrentou obstáculos, mas buscou recomeços até os últimos capítulos no Brasil.

Clubes em que Breno jogou

São Paulo – (Base 2000–2007; Profissional 2007; retorno 2015–2017)

Bayern de Munique (Alemanha) – 2008–2012

Nürnberg (Alemanha) – 2010 (empréstimo)

Vasco da Gama – 2017 (empréstimo) e 2018–2021

Títulos e prêmios de Breno

São Paulo

Campeonato Brasileiro: 2007

Florida Cup: 2017

Bayern de Munique

Bundesliga: 2007–08

Copa da Alemanha: 2007–08

Vasco da Gama

Taça Guanabara: 2019

Seleção Brasileira (Olímpica)

Bronze nos Jogos de 2008 (ciclo olímpico)

Prêmios individuais (2007)

Revelação do Campeonato Brasileiro Melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro Bola de Prata (Revista Placar) Seleção do Campeonato Brasileiro

Um capítulo marcante do futebol brasileiro recente

A trajetória de Breno sintetiza virtudes e vulnerabilidades de ascensões meteóricas: talento precoce, salto cedo à Europa, lesões em sequência, recomeços e a busca por estabilidade. Para os tricolores, ele seguirá como símbolo da defesa campeã de 2007; para vascaínos, como o profissional que lutou para estar em campo e contribuir. Hoje, longe dos holofotes, permanece como personagem importante da memória recente do nosso futebol.