Por onde anda Biro-Biro, ex-volante do Corinthians?

Biro-Biro, um dos nomes mais marcantes da história do Corinthians, é lembrado por sua raça, carisma e identificação com a torcida alvinegra. Durante a década de 1980, ele conquistou títulos importantes pelo clube e tornou-se símbolo de dedicação em campo. Desde então, sua trajetória no futebol continuou como treinador, sempre mantendo sua paixão pelo esporte. O Lance! te conta por onde anda Biro-Biro.

A trajetória de Biro-Biro no futebol

Nascido no Recife, Biro-Biro começou sua carreira profissional no Sport Club do Recife em 1977. Pouco tempo depois, transferiu-se para o Corinthians, onde viveu o auge de sua carreira. Atuando no clube entre 1978 e 1988, ele somou mais de 590 jogos e marcou 75 gols, além de ser peça fundamental na conquista de quatro títulos paulistas (1979, 1982, 1983 e 1988).

Biro-Biro destacou-se por seu estilo aguerrido e habilidade em transições rápidas no meio-campo. Sua presença constante e identificação com a torcida alvinegra o transformaram em ídolo do clube, além de um símbolo da Democracia Corinthiana, movimento que marcou a história do futebol brasileiro.

Após deixar o Corinthians, Biro-Biro passou por diversos clubes, incluindo Portuguesa, Coritiba, Guarani, e outros times brasileiros, encerrando sua carreira profissional no Nacional-SP em 1995.

A transição para treinador

Após pendurar as chuteiras, Biro-Biro decidiu continuar no mundo do futebol como treinador. Sua primeira experiência foi no Grêmio Mauaense, em 1998. Nos anos seguintes, ele assumiu o comando de equipes como Barra do Garças, Francana e Guarujá, onde aplicou sua experiência como jogador.

Embora sua carreira como técnico não tenha alcançado o mesmo destaque que teve como jogador, Biro-Biro segue influenciando o futebol ao participar de projetos sociais e eventos esportivos que incentivam o desenvolvimento de jovens atletas.

Por onde anda Biro-Biro?

Por onde anda Biro-Biro, atualmente? O ex-jogador dedica-se a iniciativas ligadas ao futebol e à comunidade. Ele participa de eventos comemorativos e partidas beneficentes, além de ser presença frequente em encontros de ex-jogadores do Corinthians. Sua ligação com o clube permanece forte, e ele é frequentemente convidado para comentar sobre o atual momento do time e relembrar os anos gloriosos em que defendeu o manto alvinegro.

Além disso, Biro-Biro se mantém próximo à torcida corinthiana, reforçando sua posição como ídolo eterno do clube.

Clubes onde Biro-Biro jogou:

1977–1978: Sport

1978–1988: Corinthians

1989–1991: Portuguesa

1991: Coritiba

1991–1993: Guarani

1993: Paulista

1993–1994: Remo

1994: Botafogo-SP

1995: Nacional-SP

Clubes que Biro-Biro treinou:

1998: Grêmio Mauaense

2001: Barra do Garças

2002: Francana

2006: Guarujá