Por onde anda Bruno Praxedes, o melhor da Copinha de 2020?

Bruno Praxedes se destacou como um dos principais talentos revelados na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. O meia, que vestia a camisa do Internacional na época, encantou com sua técnica refinada, visão de jogo apurada e passes decisivos, sendo eleito o melhor jogador do torneio. Desde então, sua carreira seguiu com destaque no futebol brasileiro, passando por clubes importantes e enfrentando novos desafios. O Lance! te conta por onde anda Bruno Praxedes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com apenas 18 anos na época, Bruno foi um dos pilares do Internacional na campanha que levou o clube às fases finais da Copinha. Seu desempenho o colocou no radar de grandes equipes, mas foi no próprio Internacional que ele deu os primeiros passos no futebol profissional, consolidando-se como uma jovem promessa do futebol nacional.

A trajetória no Internacional

Após o sucesso na Copinha, Bruno Praxedes rapidamente foi integrado ao elenco principal do Internacional. Sua estreia aconteceu em 2020, e, aos poucos, ele foi ganhando espaço na equipe. Com boas atuações no Campeonato Brasileiro e em competições internacionais, o meia chamou a atenção por sua maturidade em campo, apesar da pouca idade.

continua após a publicidade

No entanto, como acontece com muitos jovens talentos, Bruno enfrentou altos e baixos. Após duas temporadas no Colorado, ele foi transferido para o Red Bull Bragantino em 2021, onde encontrou novas oportunidades para se destacar.

Por onde anda Bruno Praxedes?

No Red Bull Bragantino, Bruno manteve o nível de suas atuações e foi peça importante em campanhas relevantes, tanto no cenário nacional quanto internacional. Em 2023, foi emprestado ao Vasco da Gama, onde teve bons momentos, contribuindo para o desempenho da equipe carioca.

continua após a publicidade

Recentemente, em 2024, Bruno foi novamente emprestado, desta vez ao Athletico Paranaense, onde busca reencontrar sua melhor forma e retomar o protagonismo que demonstrou nos primeiros anos de sua carreira.

Clubes da carreira

2019–2021: Internacional

2021–: Red Bull Bragantino

2023–2024: → Vasco da Gama (empréstimo)

2024–: → Athletico Paranaense (empréstimo)

Futuro promissor

Bruno Praxedes continua sendo visto como um jogador com grande potencial para o futebol brasileiro. Sua habilidade técnica e capacidade de decisão em jogos importantes são atributos que fazem dele um atleta versátil e promissor. Aos 22 anos, ele ainda tem tempo e espaço para crescer e solidificar sua carreira em clubes de alto nível.