Por onde anda Evair, ex-atacante do Palmeiras?

Evair Aparecido Paulino, conhecido apenas como Evair, é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras e um dos atacantes mais habilidosos de sua geração. Reconhecido pela técnica refinada e precisão nas finalizações, Evair foi um dos pilares da equipe alviverde que quebrou o jejum de títulos e conquistou o Campeonato Paulista de 1993. Sua frieza em momentos decisivos e sua capacidade de liderança o tornaram uma lenda no clube e no futebol nacional. O Lance! te conta por onde anda Evair.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além do sucesso no Palmeiras, Evair teve passagens marcantes por outros grandes clubes do Brasil e do exterior. Após pendurar as chuteiras, o ex-atacante seguiu ligado ao futebol, trabalhando como treinador e participando de ações voltadas para o esporte.

A trajetória de Evair no futebol

Evair iniciou sua carreira no Guarani, clube que o revelou e onde começou a chamar a atenção por sua qualidade técnica. Sua primeira grande conquista foi com o Guarani, vencendo o Campeonato Paulista de 1988. Em seguida, transferiu-se para o Atalanta, da Itália, onde jogou por três temporadas e adquiriu experiência internacional.

continua após a publicidade

Em 1991, Evair chegou ao Palmeiras e rapidamente se tornou um dos líderes da equipe. O ápice de sua carreira aconteceu em 1993, quando o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista, encerrando um jejum de 16 anos sem títulos. Na final contra o Corinthians, Evair marcou um dos gols decisivos, eternizando-se na história do clube.

Pelo Palmeiras, Evair também conquistou outros títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro de 1993 e 1994, além do Paulista de 1994. Após sua primeira passagem pelo clube, ele teve experiências por outras equipes, como Vasco da Gama, onde conquistou a Libertadores de 1998, e São Paulo.

continua após a publicidade

Evair encerrou sua carreira em 2003, após uma última passagem pelo Figueirense, deixando um legado de gols e conquistas que o colocam entre os maiores atacantes do futebol brasileiro.

Por onde anda Evair?

Atualmente, Evair dedica seu tempo a projetos ligados ao futebol, especialmente no desenvolvimento de jovens atletas. Ele também atua como comentarista esportivo e participa de eventos comemorativos organizados pelo Palmeiras, onde é frequentemente homenageado por sua contribuição histórica ao clube.

Além disso, Evair realiza palestras motivacionais e é uma presença constante em ações sociais, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e transformação. Ele mantém uma vida discreta, mas continua acompanhando de perto o futebol brasileiro e internacional.

O ex-atacante também interage com seus fãs nas redes sociais, compartilhando histórias de sua carreira e relembrando momentos icônicos de sua trajetória, como os gols decisivos pelo Palmeiras e suas conquistas em outros clubes.

Clubes em que Evair jogou:

1985–1988: Guarani

1988–1991: Atalanta (Itália)

1991–1994: Palmeiras

1995–1996: Yokohama Flügels (Japão)

1997: Atlético Mineiro

1997: Vasco da Gama

1998: Portuguesa

1999: Palmeiras

2000: São Paulo

2000: Goiás

2001–2002: Coritiba

2002: Goiás

2003: Figueirense