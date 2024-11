Por onde anda Valdir Bigode, ex-atacante do Vasco?

Valdir de Moraes Filho, conhecido como Valdir Bigode, é lembrado como um dos maiores artilheiros da história do Vasco da Gama. Nos anos 1990, sua eficiência nas finalizações e sua frieza dentro da área conquistaram os torcedores vascaínos. Valdir foi o goleador da equipe em diversas competições do futebol nacional, ajudando o clube a conquistar títulos importantes. O Lance! te conta por onde anda Valdir Bigode.

Além de seu sucesso no Vasco, Valdir Bigode acumulou passagens por outros grandes clubes brasileiros e também teve experiências internacionais. Após pendurar as chuteiras, o ex-atacante continuou próximo ao futebol, atuando como treinador e contribuindo para o desenvolvimento de jovens talentos.

A trajetória de Valdir Bigode no futebol

Valdir começou sua carreira no futebol carioca, destacando-se no Vasco da Gama, onde chegou em 1992. No clube, ele rapidamente assumiu a posição de titular e se tornou o principal goleador da equipe durante vários anos. Sua melhor fase foi entre 1993 e 1997, quando marcou gols importantes e ajudou o Vasco a conquistar títulos como o Campeonato Carioca de 1994.

Após sua primeira passagem pelo Vasco, Valdir jogou por outros grandes clubes brasileiros, como Flamengo, São Paulo e Cruzeiro. Ele também teve uma experiência no futebol turco, defendendo o Fenerbahçe, e passou por equipes de menor expressão no Brasil nos últimos anos de sua carreira.

No total, Valdir marcou mais de 150 gols em sua carreira profissional, consolidando-se como um dos atacantes mais eficientes de sua geração. Ele encerrou sua trajetória como jogador em 2008, deixando um legado de gols e dedicação nos clubes por onde passou.

Por onde anda Valdir Bigode?

Atualmente, Valdir Bigode trabalha como treinador e auxiliar técnico em equipes do futebol brasileiro, buscando transmitir sua experiência como goleador para novos atletas. Ele também participa de eventos comemorativos e ações organizadas por clubes como Vasco e Flamengo, sendo frequentemente homenageado por sua contribuição ao esporte.

Além de sua atuação como técnico, Valdir se dedica a projetos sociais que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão e desenvolvimento para jovens de comunidades carentes. Ele também mantém uma vida discreta, mas é ativo em entrevistas e programas esportivos, onde relembra momentos marcantes de sua carreira e comenta sobre o futebol atual.

O ex-atacante continua sendo uma referência para torcedores e jogadores, especialmente para aqueles que o viram brilhar com a camisa do Vasco nos anos 1990.

Clubes em que Valdir Bigode jogou:

1992-1995: Vasco da Gama

1996-1997: São Paulo

1997: Benfica (Portugal)

1997-1999: Atlético-MG

1999: Botafogo

2000: Santos

2000-2001: Atlético-MG

2002-2004: Vasco da Gama

2004-2006: Al-Nasr (Arábia Saudita)

2006: Dubai Club