Por onde anda Alex Alves, ex-atacante do Botafogo?

Alex Alves, conhecido por sua versatilidade e faro de gol, construiu uma carreira sólida no futebol nacional, com destaque para sua passagem pelo Botafogo. Além disso, atuou em vários clubes ao longo de sua trajetória, encerrando a carreira como treinador. O Lance! te conta por onde anda Alex Alves.

A trajetória de Alex Alves no futebol

Alex Alves começou sua carreira profissional no Juventus-SP, onde jogou entre 1996 e 2001, ganhando notoriedade no cenário paulista. Após breve passagem pelo Bahia, consolidou-se na Portuguesa entre 2002 e 2003. Seu desempenho chamou a atenção do Cruzeiro, onde também deixou sua marca.

A transferência para o Botafogo em 2004 marcou um momento importante em sua carreira. No clube carioca, ele se destacou com gols importantes e jogadas decisivas. Em seguida, teve uma curta passagem pelo futebol internacional no Denizlispor, da Turquia, antes de retornar ao Brasil para vestir novamente a camisa da Portuguesa e passar por outros times, como Juventude, Mirassol, e Brasiliense. Encerrou sua trajetória como jogador no Juventus-SP, clube que o revelou.

Transição para a carreira de técnico

Após pendurar as chuteiras, Alex Alves iniciou sua trajetória como treinador em 2015, trabalhando nas categorias de base da Portuguesa, onde fez um excelente trabalho de formação de atletas. Em 2016, assumiu o comando do Nacional de São Paulo, conduzindo a equipe às quartas de final da Copa Paulista, com um desempenho de 15 vitórias em 31 jogos.

Em 2018, retornou ao Juventus-SP como técnico para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. Com habilidade, livrou a equipe do rebaixamento e conseguiu bons resultados nas edições seguintes, levando o clube a fases decisivas da competição. Em 2021, foi contratado pelo Sport Club Atibaia, ampliando sua experiência como técnico.

Por onde anda Alex Alves?

Atualmente, Alex Alves segue ativo no futebol, contribuindo para o desenvolvimento de atletas e equipes. Seu trabalho como técnico em clubes paulistas o mantém próximo ao esporte que marcou sua vida. Além disso, Alex Alves participa de eventos esportivos e mantém forte vínculo com os clubes pelos quais passou.

Clubes onde Alex Alves jogou:

1996–2001: Juventus-SP

2001: Bahia

2002–2003: Portuguesa

2003: Cruzeiro

2004–2005: Botafogo

2006: Denizlispor

2006: Portuguesa

2007: Juventude

2008: Mirassol

2008: Brasiliense

2009: Madureira

2010: Juventus-SP