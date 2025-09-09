Por onde anda William Gallas, ex-zagueiro francês do Arsenal?

Transferiu-se para o Arsenal em 2006, onde foi capitão, e depois para o Tottenham em 2010.

William Eric Gallas nasceu em 17 de agosto de 1977, em Asnières-sur-Seine, França. Com 1,81m, o defensor se destacou pela versatilidade de atuar em todas as posições da linha defensiva e pela personalidade forte, que o acompanhou durante toda sua carreira. Formado na renomada INF Clairefontaine, rapidamente chamou a atenção de clubes franceses e iniciou sua trajetória no futebol profissional pelo Caen, em 1995. O Lance! te conta por onde anda William Gallas.

A carreira de um zagueiro versátil e polêmico

Em pouco tempo, Gallas se transferiu para o Olympique de Marseille, onde passou quatro temporadas e chegou a disputar a Liga dos Campeões da UEFA, com direito a gol sobre o Manchester United em 1999. Sua solidez defensiva o levou ao interesse do futebol inglês, onde faria história.

Em 2001, foi contratado pelo Chelsea, então em ascensão, por £6,2 milhões. Nos Blues, formou uma das defesas mais sólidas da Premier League ao lado de Marcel Desailly e, depois, John Terry. Sob o comando de José Mourinho, conquistou dois títulos ingleses (2004/05 e 2005/06) e se consolidou como peça-chave. Porém, conflitos com a diretoria e a vontade de deixar o clube abriram caminho para uma das transferências mais polêmicas da época.

Em 2006, Gallas foi envolvido na negociação que levou Ashley Cole ao Chelsea e assinou com o Arsenal, onde herdou a icônica camisa 10. Chegou a ser capitão dos Gunners, mas viveu momentos conturbados, como a perda da braçadeira após críticas públicas a companheiros. Ainda assim, marcou gols importantes e se firmou como um dos principais nomes da defesa do clube entre 2006 e 2010.

Na sequência, em uma decisão rara e polêmica, transferiu-se para o rival Tottenham Hotspur em 2010, tornando-se o primeiro jogador da história a atuar por Chelsea, Arsenal e Spurs. Encerrou sua carreira na A-League australiana, defendendo o Perth Glory em 2013/14. No total, Gallas somou 455 jogos e 28 gols como profissional, além de uma sólida carreira na seleção francesa.

Por onde anda William Gallas

Após anunciar a aposentadoria em 2014, William Gallas (@wgallas13) seguiu ligado ao futebol. Hoje, trabalha como treinador de base no clube húngaro Zalaegerszegi TE, ajudando a formar jovens defensores com a experiência adquirida ao longo de quase 20 anos de carreira.

O ex-zagueiro também se tornou comentarista esportivo em transmissões internacionais, participando de debates sobre Premier League e futebol europeu, sempre com opiniões fortes, que refletem sua personalidade marcante.

Além do trabalho dentro do esporte, Gallas se dedica a projetos pessoais e familiares, mantendo-se como uma figura respeitada entre os torcedores franceses e ingleses. Ainda que tenha colecionado polêmicas ao longo da carreira, sua trajetória como defensor técnico e multifuncional deixou legado na Premier League e na seleção francesa.

Clubes que William Gallas defendeu

Caen (1995–1997) – Campeão da Ligue 2, início da carreira profissional.

Campeão da Ligue 2, início da carreira profissional. Olympique de Marseille (1997–2001) – Quatro temporadas na elite francesa, destaque na Champions League.

Quatro temporadas na elite francesa, destaque na Champions League. Chelsea (2001–2006) – Conquistou duas Premier Leagues, uma FA Cup e uma Copa da Liga.

Conquistou duas Premier Leagues, uma FA Cup e uma Copa da Liga. Arsenal (2006–2010) – Capitão dos Gunners, atuou em mais de 100 jogos pelo clube.

Capitão dos Gunners, atuou em mais de 100 jogos pelo clube. Tottenham Hotspur (2010–2013) – Primeiro jogador a atuar nos três rivais londrinos.

Primeiro jogador a atuar nos três rivais londrinos. Perth Glory (2013–2014) – Último clube da carreira, na Austrália.

Seleção Francesa

Por Les Bleus, William Gallas somou 84 partidas e 5 gols entre 2002 e 2010. Foi titular em Euro 2004, Euro 2008 e Copa do Mundo de 2006, quando a França chegou à final contra a Itália. Seu gol mais lembrado pela seleção foi contra a Irlanda, no polêmico playoff que classificou os franceses para a Copa de 2010.