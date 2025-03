Pierre Gasly na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Pierre Gasly é um dos pilotos franceses mais reconhecidos na Fórmula 1, conhecido por sua velocidade e consistência. Com uma carreira marcada por altos e baixos, ele conseguiu se firmar na categoria e conquistar uma vitória memorável no Grande Prêmio da Itália de 2020. Atualmente, Gasly corre pela Alpine, onde busca consolidar sua trajetória na F1 e competir no mais alto nível contra os principais pilotos do grid. O Lance! te conta tudo sobre Pierre Gasly na Fórmula 1.

Biografia de Gasly

Pierre Jean-Jacques Gasly nasceu em 7 de fevereiro de 1996, em Rouen, na França. Desde jovem, esteve envolvido no automobilismo, vindo de uma família com histórico no esporte a motor. Seu avô, sua avó e seu pai competiram em diferentes modalidades, incluindo kart, endurance e rali. Aos seis anos, Gasly teve seu primeiro contato com um kart e, a partir dos dez anos, passou a competir oficialmente.

Durante sua infância e adolescência, Gasly frequentou escolas voltadas para o automobilismo, equilibrando os estudos com sua carreira nas pistas. Crescendo ao lado de pilotos como Charles Leclerc e Esteban Ocon, Gasly se destacou desde cedo por seu talento e dedicação, sendo rapidamente notado por olheiros da Red Bull Junior Team, programa do qual passou a fazer parte em 2014.

Carreira pré-F1

Gasly iniciou sua trajetória nos monopostos na F4 Francesa em 2011, terminando em terceiro. Em 2013, venceu a Eurocup Formula Renault 2.0, conquistando sua primeira grande taça. Em 2014, ingressou na Red Bull Junior Team e disputou a Formula Renault 3.5, ficando com o vice-campeonato.

Sua ascensão continuou na GP2 Series, onde, em 2016, sagrou-se campeão com a equipe Prema Racing. Naquela temporada, Pierre venceu quatro corridas e acumulou nove pódios, demonstrando grande consistência e capacidade de pilotagem. Essa conquista foi fundamental para que ele se aproximasse da Fórmula 1.

Após sua vitória na GP2, Gasly competiu na Super Formula Japonesa em 2017, terminando em segundo na classificação geral, antes de ser chamado pela Toro Rosso para substituir Daniil Kvyat na Fórmula 1. Sua estreia ocorreu no Grande Prêmio da Malásia daquele ano, marcando o início de sua jornada na elite do automobilismo.

Números de Pierre Gasly na Fórmula 1

Desde sua estreia, Pierre Gasly acumulou mais de 150 largadas na F1. Seu maior feito até o momento foi a vitória no Grande Prêmio da Itália de 2020, uma corrida histórica em que segurou a pressão de Carlos Sainz Jr. até a linha de chegada. Além dessa conquista, ele soma:

1 vitória (GP da Itália 2020) 5 pódios 3 voltas mais rápidas Mais de 150 largadas Mais de 400 pontos somados na carreira

Mesmo sem um assento fixo em uma equipe de ponta, Gasly se consolidou como um piloto confiável, entregando bons resultados mesmo em equipes intermediárias como Toro Rosso, AlphaTauri e Alpine.

