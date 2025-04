Palmeiras x Sporting Cristal: confrontos pela Libertadores

O confronto entre Palmeiras x Sporting Cristal é um daqueles duelos que, mesmo com poucos jogos na história, sempre trazem uma dose extra de emoção na Copa Libertadores da América. As duas equipes se enfrentaram poucas vezes ao longo da história da competição continental, mas já protagonizaram embates marcantes. A expectativa para os próximos encontros é alta, especialmente pela boa fase vivida pelo Verdão nos últimos anos e pela tradição do clube peruano no cenário sul-americano. O Lance! relembra o confronto entre Palmeiras x Sporting Cristal.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Palmeiras x Sporting Cristal: Histórico de confrontos

Ao longo da história, Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentaram apenas duas vezes em competições oficiais. Ambos os confrontos ocorreram pela Copa Libertadores, sendo um jogo realizado no Brasil e outro no Peru. O equilíbrio marca o retrospecto entre os clubes: cada equipe venceu uma vez.

Na partida disputada em solo brasileiro, o Palmeiras levou a melhor e conquistou a vitória diante de sua torcida no Pacaembu, ainda em um momento de construção do Allianz Parque. Por outro lado, quando o duelo aconteceu em Lima, no Peru, o Sporting Cristal conseguiu vencer e fazer valer o mando de campo diante do time paulista.

continua após a publicidade

Resultados dos jogos entre Palmeiras x Sporting Cristal:

17/04/2013 – Sporting Cristal 1 x 0 Palmeiras – Estádio Nacional de Lima (Peru)

08/05/2013 – Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal – Pacaembu (Brasil)

Esse equilíbrio no histórico entre os clubes promete tornar os próximos confrontos ainda mais interessantes, especialmente considerando o bom desempenho recente do Palmeiras em torneios continentais e o fato de que o Sporting Cristal é um dos clubes mais tradicionais do futebol peruano.

Tradição alviverde na Libertadores

O Palmeiras vive uma fase histórica na Copa Libertadores. O clube é tricampeão da competição (1999, 2020 e 2021), além de ter chegado frequentemente às fases finais nos últimos anos. Desde a chegada do técnico Abel Ferreira, o Verdão se consolidou como uma das equipes mais temidas do continente, com um estilo de jogo eficiente, elenco forte e grande experiência em mata-matas.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Sporting Cristal é um dos principais representantes do futebol peruano na Libertadores. Embora não tenha o mesmo histórico vitorioso que o Palmeiras, o clube de Lima já alcançou uma final da competição em 1997, quando foi vice-campeão diante do Cruzeiro. Essa tradição faz com que o time peruano entre com respeito em campo, principalmente quando atua diante de sua torcida.

Próximos jogos

Sporting Cristal x Palmeiras: quando e onde será o jogo?

O próximo capítulo da história entre Palmeiras e Sporting Cristal será escrito no dia 3 de abril, uma quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), em jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida acontecerá no Estádio Nacional de Lima, no Peru, e marca a estreia das duas equipes na atual edição do torneio.

Esse será o terceiro duelo oficial entre os dois clubes e promete ser um confronto de alto nível. O Palmeiras chega como favorito, mas sabe que jogar no Peru nunca é tarefa fácil. Já o Sporting Cristal aposta no fator casa para surpreender e iniciar a competição com o pé direito.

Retorno em maio no Allianz Parque

O jogo de volta entre as equipes já tem data marcada: será no dia 28 de maio, uma quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Esse confronto pode ser decisivo para definir posições no grupo e, possivelmente, a classificação para as oitavas de final da Libertadores.

Diante da sua torcida, o Palmeiras costuma ter um desempenho muito forte, o que aumenta ainda mais a expectativa de um grande espetáculo no segundo encontro entre os times nesta fase de grupos.