Quando o Allianz Parque vai ser 100% do Palmeiras?

Palmeiras assumirá 100% da administração em 2044, com compromisso de manter o estádio como referência no Brasil.

Allianz Parque foi inaugurado em novembro de 2014, no lugar do antigo Estádio Palestra Itália.

Desde a sua inauguração em novembro de 2014, o Allianz Parque tornou-se um dos estádios mais modernos do futebol brasileiro. Construído no local do antigo Estádio Palestra Itália, o projeto é fruto de uma parceria entre a Sociedade Esportiva Palmeiras e a WTorre, por meio da Real Arenas, empresa do grupo responsável pela arena. O Lance! te conta quando o Allianz Parque vai ser do Palmeiras.

A dúvida que muitos torcedores e curiosos se fazem é: quando o Allianz Parque será 100% do Palmeiras? A resposta está no contrato de concessão assinado entre as partes e nos desdobramentos mais recentes dessa parceria.

Quando o Allianz Parque vai ser do Palmeiras?

Segundo o contrato firmado entre o Palmeiras e a WTorre, a gestão da arena cabe à empresa por 30 anos, contados a partir da conclusão da obra, ou seja, até 2044. Durante esse período, a WTorre é responsável pela administração geral do estádio, incluindo:

Manutenção e operação da arena; Custo de água, luz, segurança e gramado; Gestão de eventos, camarotes e naming rights; Comercialização de shows e atividades não relacionadas diretamente ao futebol.

O Palmeiras, por sua vez, tem 100% da renda líquida da bilheteria em dias de jogos e participação progressiva em receitas comerciais da arena — como camarotes, patrocínios e outras ativações.

Conflitos e resolução em 2024

Durante a década inicial da parceria, o relacionamento entre Palmeiras e WTorre passou por momentos turbulentos, especialmente no que diz respeito à comercialização de cadeiras e camarotes, além de questionamentos sobre repasses e percentuais de receitas.

Essas disputas se arrastaram por anos, inclusive na Justiça, mas foram finalmente encerradas em outubro de 2024, quando as partes anunciaram um acordo definitivo que pôs fim aos litígios.

Como parte do acordo:

A WTorre (via Real Arenas) pagou R$ 50,1 milhões ao Palmeiras; O clube recebeu áreas no estádio antes administradas exclusivamente pela empresa; Foi criado o Novo Setor Gol Norte, aumentando a capacidade da arena em cerca de 1.000 lugares e reforçando o protagonismo do clube em jogos no Allianz Parque.

Esse novo entendimento melhorou o relacionamento entre as partes e abriu caminho para uma transição mais suave da gestão nos próximos anos.

Quando o Allianz Parque será totalmente do Palmeiras?

Pelo contrato vigente, o Palmeiras assumirá 100% da administração do Allianz Parque em 2044, quando se encerra o prazo de concessão da arena à WTorre. A partir dessa data:

O clube será responsável por todas as operações e receitas da arena; Poderá decidir de forma autônoma sobre eventos, patrocínios e reformas; Terá o controle integral de um dos maiores patrimônios de sua história recente.

Até lá, a parceria continua em vigor, com os dois lados comprometidos em manter o Allianz Parque como referência de arena multiuso no Brasil, tanto no futebol quanto no entretenimento.

O que significa o Allianz Parque para o Palmeiras?

O Allianz Parque foi um divisor de águas para o clube. Além de modernizar a estrutura física, impulsionou a arrecadação e atratividade do Palmeiras como marca global. A arena foi palco de conquistas importantes, como títulos da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores.

Mesmo com a administração ainda parcial, o Palmeiras já explora parte significativa do potencial do estádio, o que tende a crescer ainda mais com o fim do contrato de gestão.