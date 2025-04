Palmeiras e Cerro Porteño protagonizam um dos confrontos mais frequentes entre clubes brasileiros e paraguaios na história da Copa Libertadores. A rivalidade ganhou força especialmente a partir dos anos 2000, com vários duelos em fases de grupos e mata-matas do torneio continental. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 14 vezes, com ampla vantagem do Verdão. O Lance! relembra os confrontos entre Palmeiras x Cerro Porteño na Libertadores.

O primeiro encontro ocorreu em 1999, justamente no ano em que o Palmeiras conquistou sua primeira Libertadores. Desde então, o clube brasileiro acumulou grandes vitórias, incluindo goleadas em jogos eliminatórios, como os 5 a 0 aplicados no Allianz Parque em 2022. O time paraguaio, por sua vez, venceu apenas duas vezes e jamais derrotou o Palmeiras atuando em casa.

A superioridade do Palmeiras se confirma também no saldo de gols: são 34 gols marcados contra 11 sofridos, além de invencibilidade como visitante. O Verdão se tornou uma pedra no sapato do Cerro, eliminando os paraguaios nas oitavas de final em 2018 e 2022.

Os próximos capítulos desse confronto acontecerão na fase de grupos da Libertadores 2025, com jogos marcados para quarta-feira, 9 de abril, às 21h30, no Allianz Parque, e quarta-feira, 7 de maio, também às 21h30, no Paraguai.

Confrontos pela Libertadores entre Palmeiras x Cerro Porteño:

07/04/1999 – Cerro Porteño 2x5 Palmeiras

07/04/1999 – Palmeiras 2x1 Cerro Porteño

04/04/2001 – Cerro Porteño 0x0 Palmeiras

02/05/2001 – Palmeiras 5x2 Cerro Porteño

02/03/2005 – Cerro Porteño 1x1 Palmeiras

12/05/2005 – Palmeiras 0x0 Cerro Porteño

15/02/2006 – Cerro Porteño 0x0 Palmeiras

12/04/2006 – Palmeiras 2x3 Cerro Porteño

09/08/2018 – Cerro Porteño 0x2 Palmeiras

30/08/2018 – Palmeiras 0x1 Cerro Porteño

29/06/2022 – Cerro Porteño 0x3 Palmeiras

06/07/2022 – Palmeiras 5x0 Cerro Porteño

20/04/2023 – Palmeiras 2x1 Cerro Porteño

24/05/2023 – Cerro Porteño 0x3 Palmeiras

Retrospecto geral:

Total de jogos: 14 Vitórias do Palmeiras: 8 (57%) Empates: 4 (29%) Vitórias do Cerro Porteño: 2 (14%) Gols marcados pelo Palmeiras: 34 Gols marcados pelo Cerro Porteño: 11

Confrontos com mando do Palmeiras:

Jogos disputados: 7

Vitórias do Palmeiras: 4 (57%)

Empates: 1 (14%)

Vitórias do Cerro Porteño: 2 (29%)

Confrontos com mando do Cerro Porteño:

Jogos disputados: 7

Vitórias do Palmeiras: 4 (57%)

Empates: 3 (43%)

Vitórias do Cerro Porteño: 0 (0%)

Desempenho estatístico do Palmeiras:

Vitórias: 8 Empates: 4 Derrotas: 2 Gols marcados: 34 Gols sofridos: 11 Jogos em que marcou gols: 86% Jogos em que sofreu gols: 50% Maior sequência de vitórias: 4 jogos Maior sequência de invencibilidade: 6 jogos

Desempenho estatístico do Cerro Porteño:

Vitórias: 2 Empates: 4 Derrotas: 8 Gols marcados: 11 Gols sofridos: 34 Jogos em que marcou gols: 50% Jogos em que sofreu gols: 86% Maior sequência sem vencer: 6 jogos Maior sequência de derrotas: 4 jogos

Com domínio claro do Palmeiras na história do confronto, o Verdão chega como favorito para mais dois duelos em 2025. Ainda assim, a tradição do Cerro Porteño no cenário sul-americano promete um confronto competitivo e com atmosfera de Libertadores.