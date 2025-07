Palmeiras x Atlético-MG: retrospecto e estatísticas pelo Brasileirão

Foram 64 jogos, com 28 vitórias do Palmeiras e 22 do Atlético-MG.

O confronto entre Palmeiras x Atlético-MG é um dos mais tradicionais do Campeonato Brasileiro. Ao longo da história da competição, os dois clubes protagonizaram duelos marcantes, decisões importantes e jogos com muitos gols. Embora o equilíbrio seja uma marca registrada, o Palmeiras leva ligeira vantagem no retrospecto geral.

Foram 64 jogos entre as equipes na história do Brasileirão, com 28 vitórias do Palmeiras, 14 empates e 22 vitórias do Atlético-MG. O Verdão também leva vantagem no saldo de gols: 78 marcados contra 71 sofridos, o que representa uma média de 1,22 gol por jogo a favor dos paulistas.

O mando de campo tem influência direta no desempenho das equipes. Jogando em São Paulo, o Palmeiras venceu 16 das 31 partidas contra o Galo, com apenas 8 derrotas. Já em Belo Horizonte, o equilíbrio é ainda maior: o Atlético venceu 14 dos 33 jogos como mandante, enquanto o Verdão conquistou 12 vitórias em solo mineiro.

Além do histórico, o duelo também registra vitórias marcantes de ambos os lados. Em 2002, o Galo aplicou 4 a 0 no Palmeiras em pleno Palestra Itália. Em contrapartida, o Verdão devolveu o placar fora de casa em 2024, registrando sua maior vitória como visitante no confronto.

Histórico completo de Palmeiras x Atlético-MG pelo Brasileirão

O clássico interestadual entre Palmeiras e Atlético-MG soma números expressivos no Campeonato Brasileiro. Dos 64 jogos disputados até a 28ª rodada do Brasileirão 2024, o Palmeiras venceu 28 (44%), o Atlético-MG venceu 22 (34%) e houve 14 empates (22%).

Desempenho geral no Brasileirão

Total de jogos: 64 Vitórias do Palmeiras: 28 (44%) Vitórias do Atlético-MG: 22 (34%) Empates: 14 (22%) Gols do Palmeiras: 78 Gols do Atlético-MG: 71

Jogos com mando do Atlético-MG (33 partidas)

Vitórias do Atlético-MG: 14 (42%)

Vitórias do Palmeiras: 12 (36%)

Empates: 7 (21%)

Jogos com mando do Palmeiras (31 partidas)

Vitórias do Palmeiras: 16 (52%)

Vitórias do Atlético-MG: 8 (26%)

Empates: 7 (23%)

Maiores vitórias do confronto pelo Brasileirão

Atlético-MG:

4 x 0 sobre o Palmeiras em 2002 (fora)

3 x 0 em 2012 (casa)

Palmeiras:

4 x 0 sobre o Atlético-MG em 2024 (fora)

3 x 0 em 1973 e 2020 (casa)

Resultados mais frequentes

Atlético-MG x Palmeiras:

1 x 1 (6 jogos)

Palmeiras x Atlético-MG:

1 x 0 (5 jogos)

Último e próximo jogo

Último confronto:

Competição: Brasileirão 2024 – 28ª rodada

Data: Sábado, 28 de setembro de 2024

Estádio: Brinco de Ouro da Princesa

Resultado: Palmeiras 2 x 1 Atlético-MG

Árbitro: Bruno Arleu

Próximo confronto Palmeiras x Atlético-MG: