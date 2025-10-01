Palmeiras 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2017: dois de Borja na estreia

Palmeiras venceu o Vasco por 4 a 0 na estreia do Brasileirão em 14 de maio de 2017.

O Allianz Parque recebeu mais de 33 mil torcedores em 14 de maio de 2017 para a estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O atual campeão brasileiro abria a defesa do título diante do Vasco, que voltava à Série A, em um duelo de expectativas contrastantes: de um lado, a pressão para manter o padrão vencedor sob o comando de Cuca; do outro, a esperança cruz-maltina de surpreender com a experiência de Nenê e Luís Fabiano. O resultado foi um atropelo: Palmeiras 4 a 0, com direito a dois gols de Miguel Borja, que fazia sua estreia no torneio nacional. O Lance! relembra Palmeiras 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2017.

O placar começou a ser construído cedo, com Jean, cobrando pênalti, abrindo o marcador aos seis minutos. Ainda no primeiro tempo, o meia venezuelano Alejandro Guerra ampliou, aproveitando espaço na defesa vascaína. Na volta do intervalo, Borja entrou definitivamente em cena: marcou o terceiro logo no primeiro minuto da etapa final e fechou a conta em outra cobrança de pênalti, aos 35. Foi o início dos trabalhos de um atacante que havia chegado ao clube como uma das maiores contratações da temporada.

O Vasco, por sua vez, mostrou enorme fragilidade defensiva e pouco poder de reação. Nem mesmo a presença de Nenê, Mateus Vital e Luís Fabiano conseguiu dar consistência ao time de Milton Mendes. A equipe terminou dominada, praticamente sem ameaçar o gol de Fernando Prass, e viu sua volta à elite começar com uma derrota pesada que ligava o sinal de alerta já na primeira rodada.

Para o Palmeiras, a vitória serviu como uma afirmação de elenco: um time ainda em ajustes após a saída de Gabriel Jesus no fim de 2016, mas com novas peças como Guerra, Willian e Borja mostrando serviço. A festa no Allianz Parque indicava que o torcedor podia sonhar novamente com protagonismo no Brasileirão e em outras competições da temporada.

Palmeiras 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2017

Equilíbrio do jogo e domínio palmeirense

O Palmeiras tomou a iniciativa desde o início, sufocando o Vasco. Com Felipe Melo comandando o meio-campo e Dudu puxando jogadas ofensivas, o Verdão teve total controle territorial. O gol de Jean logo aos seis minutos, após pênalti sofrido por Willian, ditou o ritmo da partida. A defesa vascaína, formada por Jomar, Rafael Marques e Henrique, não conseguiu conter as infiltrações alviverdes.

Mesmo após abrir o placar, o Palmeiras manteve a intensidade. Aos 41 minutos, Guerra apareceu bem no ataque e ampliou, em lance que simbolizou o entrosamento rápido dos reforços.

A estreia de Borja e o brilho individual

Contratado como estrela após ser artilheiro da Libertadores 2016 pelo Atlético Nacional, Borja entrou em campo sob enorme expectativa. O atacante colombiano justificou a empolgação: logo no primeiro minuto do segundo tempo fez 3 a 0, aproveitando passe de Willian. Mais tarde, aos 35, fechou a goleada em nova cobrança de pênalti.

Borja saiu de campo ovacionado pela torcida e rapidamente se tornou um dos símbolos da força ofensiva do Palmeiras de Cuca. Seu desempenho alimentou a esperança de que o clube havia encontrado o substituto ideal para Gabriel Jesus.

O Vasco e o peso da derrota

Para o Vasco, o jogo serviu como alerta. O time não conseguiu competir em intensidade e organização. O meio-campo formado por Jean Irmer, Douglas Luiz e Nenê foi engolido pela marcação palmeirense, enquanto Pikachu e Mateus Vital pouco produziram ofensivamente. Luís Fabiano, isolado, praticamente não tocou na bola.

A derrota expôs fragilidades que seriam recorrentes ao longo da campanha, em que o Vasco brigaria mais para se afastar do rebaixamento do que por posições de destaque.

Ficha técnica - Palmeiras 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2017

Palmeiras 4 x 0 Vasco

Data: 14 de maio de 2017, domingo

Local: Allianz Parque (São Paulo-SP)

Público: 33.425 torcedores

Competição: Campeonato Brasileiro – 1ª rodada

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Gols:

Jean, aos 6’ do 1ºT (Palmeiras)

Guerra, aos 41’ do 1ºT (Palmeiras)

Borja, aos 1’ do 2ºT (Palmeiras)

Borja, aos 35’ do 2ºT (Palmeiras, pênalti)

Palmeiras: Fernando Prass; Yerry Mina, Edu Dracena, Felipe Melo e Zé Roberto; Jean (Tchê Tchê), Tchê Tchê (Thiago Santos), Guerra (Raphael Veiga) e Dudu (Keno); Willian (Roger Guedes) e Borja. Técnico: Cuca.

Vasco: Martín Silva; Gilberto (Madson), Rafael Marques, Jomar (Bruno Gallo) e Henrique; Jean Irmer, Douglas Luiz, Yago Pikachu, Nenê e Mateus Vital; Luís Fabiano (Kelvin). Técnico: Milton Mendes.