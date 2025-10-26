Partida destacou a força e a intensidade do time sob comando de Luiz Felipe Scolari.

Palmeiras goleou o Cruzeiro por 4 a 0 no Estádio Palestra Itália em 17 de agosto de 1997.

O Palmeiras viveu uma tarde inesquecível em 17 de agosto de 1997, quando goleou o Cruzeiro por 4 a 0, no Parque Antarctica, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Galeano, Oséas e dois de Viola, o time comandado por Luiz Felipe Scolari mostrou força, intensidade e precisão ofensiva, conquistando uma das vitórias mais marcantes da primeira fase daquela edição. O Lance! relembra Palmeiras 4 x 0 Cruzeiro no Brasileirão 1997.

O resultado coroou o bom momento de um Palmeiras que unia talento e competitividade. Com Zinho, Amaral e Júnior articulando as jogadas e Viola vivendo fase artilheira, o Verdão atropelou um Cruzeiro apático, que vinha de semanas desgastantes após a conquista da Libertadores e não resistiu ao ritmo intenso imposto pelos paulistas.

Palmeiras 4 x 0 Cruzeiro no Brasileirão 1997

Primeiro tempo equilibrado, mas com domínio alviverde

O jogo começou movimentado, com o Cruzeiro tentando equilibrar as ações através da posse de bola de Ricardinho e da velocidade de Marcelo Ramos. Mas logo o Palmeiras assumiu o controle do meio-campo, com Amaral e Galeano ganhando as disputas e empurrando o time para o ataque.

Aos 23 minutos, a pressão deu resultado: Galeano aproveitou rebote na entrada da área e bateu firme, abrindo o placar e inflamando o Palestra Itália. O gol trouxe confiança à equipe de Felipão, que passou a atacar em bloco, com Pimentel e Júnior subindo constantemente pelos lados.

Ainda na etapa inicial, aos 41 minutos, Oséas ampliou o marcador ao completar cruzamento rasteiro após jogada de Zinho. E o melhor estava por vir: um minuto depois, Viola recebeu na área, driblou o marcador e finalizou com categoria para fazer 3 a 0 antes do intervalo, transformando o estádio em uma festa verde e branca.

Segundo tempo: o show de Viola continua

Na volta do intervalo, o Cruzeiro tentou reorganizar-se, mas o Palmeiras manteve o ritmo intenso. Viola, inspirado, comandava o ataque com movimentação e presença constante na área. Aos 26 minutos, o camisa 11 recebeu de Oséas, girou sobre o zagueiro e bateu cruzado, marcando o quarto gol e selando a goleada.

Foi uma atuação completa do centroavante, símbolo da garra e da confiança daquele elenco. Viola vivia uma de suas melhores fases no Palmeiras, sendo decisivo em clássicos e partidas grandes. Após o quarto gol, Felipão ainda promoveu substituições para controlar o ritmo, com Alex e Euller entrando para administrar o jogo.

Palmeiras dominante em todos os setores

Mais do que o placar, o jogo simbolizou a superioridade coletiva do Palmeiras sob o comando de Luiz Felipe Scolari. A equipe apresentava um estilo de jogo físico, competitivo e taticamente disciplinado.

Com Roque Júnior e Agnaldo Liz seguros na defesa, e um meio-campo incansável com Amaral, Galeano e Marquinhos, o time se impunha pela intensidade e pela transição rápida.

O Cruzeiro, comandado por Wantuil Rodrigues, ainda contou com boas defesas de Dida, mas o sistema defensivo mineiro sofreu com a pressão alta alviverde. O lateral Vítor e o zagueiro Wilson Gottardo não conseguiram conter o volume ofensivo do Palmeiras, que criou inúmeras chances de gol.

Viola e a afirmação como ídolo

Aquela atuação de Viola marcou seu auge com a camisa alviverde. Artilheiro nato, irreverente e decisivo, ele caiu nas graças da torcida com seus dois gols e sua entrega durante os 90 minutos.

Viola se destacava pela liderança e pela capacidade de decidir partidas importantes, sendo peça-chave de Felipão em um elenco que combinava experiência e juventude.

Além do atacante, nomes como Oséas, Zinho e Amaral também foram fundamentais para manter o alto nível competitivo do time, que terminaria a primeira fase com uma das melhores campanhas do torneio e chegaria às semifinais do campeonato.

Um retrato do estilo Felipão

A goleada sobre o Cruzeiro reforçou o estilo que marcaria a era Felipão no Palmeiras: intensidade, solidariedade e espírito competitivo. A equipe atacava com força e defendia com disciplina, transformando o Palestra Itália em um verdadeiro caldeirão. O jogo de 17 de agosto de 1997 é lembrado até hoje como um dos grandes momentos da relação entre o time e sua torcida naquele período de reconstrução após o fim da era Parmalat.

Ficha técnica - Palmeiras 4 x 0 Cruzeiro no Brasileirão 1997

Data: 17 de agosto de 1997 (domingo)

Horário: 17h00

Local: Estádio Palestra Itália (Parque Antarctica), São Paulo (SP)

Competição: Campeonato Brasileiro – 1ª fase, 9ª rodada

Gols:

Galeano (23' do 1º tempo), Oséas (41' do 1º tempo), Viola (42' do 1º tempo e 26' do 2º tempo).

Palmeiras: Velloso; Pimentel, Agnaldo Liz, Roque Júnior e Júnior; Amaral, Galeano, Marquinhos e Zinho; Oséas e Viola.

Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Cruzeiro: Dida; Vítor, Gélson Baresi, Wilson Gottardo e Nonato; Reginaldo, Cleison, Ricardinho e Donizete Oliveira; Marcelo Ramos e Da Silva.

Técnico: Wantuil Rodrigues.