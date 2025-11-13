O Fluminense foi um dos grandes pilares da fundação do futebol brasileiro. Criado em 1902, o clube das Laranjeiras nasceu com a proposta de difundir o novo esporte entre as elites cariocas e, rapidamente, assumiu o protagonismo técnico e organizacional no Rio de Janeiro. Sua estrutura pioneira, com campo próprio e elenco competitivo, fez do Flu o primeiro campeão estadual da história — e também o autor de algumas das vitórias mais expressivas que o futebol nacional já viu. O Lance! conta a maior goleada da história do Fluminense.

Maior goleada da história do Fluminense

Entre essas exibições históricas, duas goleadas permaneceram eternizadas nos registros: os 11 a 0 sobre o Football & Athletic, em 1906, e os 11 a 0 sobre o Riachuelo, em 1908, ambos válidos pelo Campeonato Carioca. Esses resultados não foram apenas marcas estatísticas; foram demonstrações da superioridade técnica de uma equipe que ditava o ritmo de um esporte ainda em formação no país.

A vitória de 1906, disputada nas Laranjeiras, simbolizou o primeiro grande momento de domínio tricolor. Naquele Campeonato Carioca inaugural, o Fluminense enfrentava clubes que ainda aprendiam as regras e os fundamentos do jogo. Mesmo assim, a intensidade e o talento de jogadores como Oswaldo Gomes, Félix Frias e Emmanuel Coelho garantiram atuações impecáveis, abrindo caminho para o primeiro título oficial do Rio de Janeiro.

Dois anos depois, em 1908, o cenário se repetiu. Contra o Riachuelo, o Flu novamente aplicou 11 a 0, consolidando-se como o clube mais temido do Estado. A imprensa da época já destacava o toque de bola refinado, a elegância das jogadas e a organização tática — características que se tornariam a marca registrada do Tricolor das Laranjeiras ao longo das décadas.

Mais de um século depois, essas goleadas permanecem vivas na memória da torcida e nos arquivos históricos como símbolo de um período em que o Fluminense era a vanguarda do futebol carioca e brasileiro.

O contexto de 1906: quando o Fluminense inaugurou a era dos grandes campeões

O Campeonato Carioca de 1906 foi o primeiro torneio oficial de futebol disputado no Rio de Janeiro. Contava com clubes como Fluminense, Paysandu, Rio Cricket e Football & Athletic — todos formados majoritariamente por jovens da elite local e por britânicos que trabalhavam no comércio e em empresas estrangeiras. Nesse cenário ainda amador, o Fluminense se destacou por sua disciplina tática e pela infraestrutura pioneira do clube, que já possuía campo próprio e uniformes padronizados.

O jogo contra o Football & Athletic, vencido por 11 a 0, foi a síntese desse domínio. O Flu impôs velocidade e triangulações em um momento em que o esporte ainda era jogado de forma rudimentar no Brasil. Aquela partida ajudou a consolidar o Tricolor como referência técnica e esportiva, resultando na conquista do título carioca com ampla vantagem.

1908: a repetição do feito e a consolidação da supremacia tricolor

Dois anos depois, o Fluminense mostrou que sua hegemonia não era fruto do acaso. No confronto com o Riachuelo, válido pelo Campeonato Carioca de 1908, o clube repetiu o placar de 11 a 0, novamente diante de sua torcida. A partida reforçou a diferença técnica entre o Tricolor e seus adversários e foi amplamente noticiada pela imprensa como um espetáculo de futebol coletivo.

Naquela época, o Flu já contava com uma base sólida de atletas e uma organização interna que poucos clubes possuíam. As goleadas serviam não apenas como vitórias esportivas, mas como demonstrações do modelo de excelência que o Fluminense buscava desde sua fundação.

O legado das goleadas tricolores para a história do futebol carioca

Essas vitórias de 1906 e 1908 tiveram um impacto duradouro no desenvolvimento do futebol no Rio de Janeiro. Elas estabeleceram o padrão de competitividade que outras agremiações precisariam alcançar para rivalizar com o Flu. Com o tempo, o Tricolor das Laranjeiras formaria rivalidades históricas com Flamengo, Botafogo e Vasco, mas seguiria sendo reconhecido como o clube que inaugurou o profissionalismo e o futebol moderno na capital.

Além disso, as goleadas ajudaram a sedimentar a imagem do Fluminense como um time técnico e refinado — algo que permanece até hoje como parte da identidade tricolor. O clube que venceu por 11 a 0 ainda no início do século XX é o mesmo que conquistou títulos nacionais e continentais mantendo a tradição do futebol arte.