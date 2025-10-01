O Palmeiras teve Marcos expulso após falta dura, o que complicou ainda mais a partida.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas Romário abriu o placar aos 22 minutos do segundo tempo.

Romário brilhou e marcou dois gols na vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Palmeiras em 18 de novembro de 2001.

O domingo de 18 de novembro de 2001 reservou uma atuação inesquecível de Romário no Campeonato Brasileiro. No Palestra Itália, o Vasco enfrentava o Palmeiras pela 25ª rodada e saiu com uma vitória maiúscula por 3 a 1, em tarde marcada pelo talento do Baixinho e pela expulsão do goleiro Marcos, ídolo alviverde. O Lance! relembra Palmeiras 1 x 3 Vasco no Brasileirão 2001.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas na etapa final Romário mostrou porque era considerado um dos maiores atacantes do mundo. Logo aos 22 minutos, abriu o placar, aproveitando falha da defesa palmeirense. Pouco depois, aos 45, ampliou em cobrança de pênalti. A vantagem carioca cresceu ainda mais quando o jovem Ely Thadeu, vindo do banco, fez o terceiro aos 29 do segundo tempo. O único alívio do torcedor alviverde veio com o gol de falta de Arce, já no fim do jogo.

A derrota teve sabor ainda mais amargo para o Palmeiras pela expulsão de Marcos, que recebeu cartão vermelho após falta dura fora da área. O time paulista, comandado por Márcio Araújo, não conseguiu reagir e deixou o campo vaiado por sua torcida.

Do outro lado, a festa vascaína em São Paulo reforçava a estrela de Romário, que vivia uma das últimas grandes fases de sua carreira. A vitória manteve o Cruz-Maltino na briga pelas primeiras posições da tabela, enquanto o Palmeiras, em campanha irregular, se distanciava da parte de cima.

Palmeiras 1 x 3 Vasco no Brasileirão 2001

O brilho de Romário

Se havia dúvida sobre quem poderia decidir o jogo, Romário tratou de respondê-la rapidamente no segundo tempo. Com oportunismo e frieza, marcou duas vezes e deixou a defesa palmeirense atônita. O segundo gol, em cobrança de pênalti, foi uma pintura de categoria: chute rasteiro e sem chances para o goleiro reserva que substituiu Marcos após a expulsão.

O desempenho reforçou a imagem do Baixinho como “carrasco” de times paulistas, já que tinha histórico de grandes atuações contra Corinthians, São Paulo e Palmeiras.

A expulsão de Marcos

Ídolo do Palmeiras e campeão mundial pela Seleção no ano seguinte, Marcos teve uma tarde infeliz. Depois de uma saída precipitada, cometeu falta dura fora da área e foi expulso pelo árbitro. A cena simbolizou o desespero palmeirense, que já via o Vasco em vantagem. Sem seu principal líder em campo, o Verdão ficou ainda mais vulnerável.

O contexto do Brasileirão 2001

Naquele campeonato, disputado em pontos corridos com 28 rodadas (fase única antes do mata-mata), o Palmeiras não conseguiu brigar por título, enquanto o Vasco mostrava força, mas acabou parando antes das fases finais. A vitória em São Paulo, no entanto, ficou marcada pela atuação de Romário e pela fragilidade palmeirense em sua própria casa.

Ficha técnica - Palmeiras 1 x 3 Vasco no Brasileirão 2001

Palmeiras 1 x 3 Vasco

Data: 18 de novembro de 2001, domingo

Local: Estádio Palestra Itália (São Paulo-SP)

Competição: Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Gols:

Romário, aos 22’ do 2ºT (Vasco)

Romário, aos 45’ do 2ºT (Vasco, pênalti)

Ely Thadeu, aos 29’ do 2ºT (Vasco)

Arce, aos 37’ do 2ºT (Palmeiras)

Palmeiras: Marcos; Arce, Alexandre, Leonardo Devanir e Flávio Luís; Robson, Magrão, Fernando e Pedrinho; Donizete e Darío Muñoz. Técnico: Márcio Araújo.

Vasco: Hélton; Rafael Pereira, Fabiano Eller, João Carlos e Géder; Gilberto, Jamir, Léo Lima e Juninho Paulista; Donizete Oliveira e Romário. Técnico: PC Gusmão.

Expulsão: Marcos (Palmeiras).