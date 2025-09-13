O jogo foi marcado por forte marcação e tensão, com o Palmeiras lutando pela taça e o Internacional contra o rebaixamento.

No dia 6 de novembro de 2016, o Palmeiras viveu uma tarde decisiva em sua caminhada rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 30 mil torcedores no Allianz Parque, o time comandado por Cuca venceu o Internacional por 1 a 0 em jogo truncado e de poucas chances. O Lance! relembra Palmeiras 1 x 0 Internacional no Brasileirão 2016.

O gol de Cleiton Xavier, meia revelado pelo próprio Colorado, fez valer a chamada “lei do ex” e colocou o Verdão ainda mais próximo da taça. O resultado deixou o clube paulista com 70 pontos, seis à frente do Flamengo e a apenas uma vitória de encerrar o jejum de 22 anos sem conquistar a Série A.

Se o triunfo trouxe festa para os palmeirenses, o Internacional vivia o drama da luta contra o rebaixamento. Com a derrota, o Colorado voltou à zona da degola, em um dos momentos mais difíceis de sua história recente.

O jogo no Allianz Parque

O duelo foi marcado pelo equilíbrio e pela forte marcação. O Palmeiras encontrou dificuldades para furar o bloqueio colorado, que se posicionou de forma compacta e apostava nos contra-ataques. A tensão também estava presente nas arquibancadas, com a torcida ansiosa pela vitória que poderia encaminhar o título.

O gol decisivo saiu aos 18 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Thiago Santos desviou no meio da área e a bola sobrou para Cleiton Xavier, que apareceu livre para completar de perna direita. O meia, ex-Internacional, não comemorou efusivamente, mas deu ao Palmeiras a vantagem que seria suficiente até o apito final.

Na etapa complementar, o Verdão tentou controlar a posse, mas sofreu com os erros de Gabriel Jesus, em jejum de gols e visivelmente abaixo do esperado. O Internacional chegou a assustar em algumas investidas, mas esbarrou na boa atuação da defesa alviverde, especialmente do zagueiro colombiano Yerry Mina, que comandou o setor e neutralizou as investidas adversárias.

Lei do ex em campo e pressão pelo título

O jogo ficou marcado pela ironia do destino: Cleiton Xavier, que defendia o Internacional em anos anteriores, foi o herói palmeirense na reta final do campeonato. Seu gol representou a chamada “lei do ex” e, mais do que isso, trouxe tranquilidade a um elenco pressionado pela expectativa do título.

Com o resultado, o Palmeiras manteve a liderança isolada e abriu distância segura para o Santos, único rival que ainda sonhava com a conquista. A equipe de Cuca se consolidava como a mais regular do Brasileirão e já se preparava para confirmar a taça nas rodadas seguintes.

Internacional em crise

Enquanto o Palmeiras se aproximava da glória, o Internacional afundava em sua luta contra o rebaixamento. O time de Celso Roth acumulava três partidas sem vitória e voltava à zona da degola com apenas 38 pontos.

A campanha irregular do Colorado em 2016 terminaria de forma trágica: a queda inédita para a Série B. A derrota no Allianz Parque simbolizou o contraste entre dois clubes em momentos opostos — um rumo ao título, outro em meio ao desespero.

Ficha técnica - Palmeiras 1 x 0 Internacional no Brasileirão 2016

Palmeiras 1 x 0 Internacional – Campeonato Brasileiro 2016 (34ª rodada)

Data: 6 de novembro de 2016

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Árbitro: Pericles Bassols Pegado Cortez (PE)

Público: 31.967 torcedores

Renda: R$ 2.112.446,12

Gol: Cleiton Xavier, aos 18min do primeiro tempo.

Palmeiras: Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos (Gabriel), Tchê Tchê, Cleiton Xavier (Fabiano), Róger Guedes (Alecsandro) e Dudu; Gabriel Jesus. Técnico: Cuca.

Internacional: Danilo Fernandes; Ceará (Eduardo Sasha), Paulão, Ernando e Geferson; Anselmo, Rodrigo Dourado, William, Alex (Valdívia) e Anderson; Aylon (Diego). Técnico: Celso Roth.